LDC : Le calendrier croisé du PSG et de Liverpool

En quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Liverpool. Mais le club parisien devra également batailler en Ligue 1 avec un choc face au RC Lens.

Les prochaines semaines du PSG s’annoncent intenses et passionnantes. Après sa qualification avec brio face à Chelsea (5-2, 3-0, 8-2 au score cumulé), le club de la capitale affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais les Rouge & Bleu n’auront pas que cette double confrontation à l’esprit.

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Un choc pour le PSG contre le RC Lens, un quart de finale de FA Cup pour Liverpool

En effet, les rencontres à venir en Ligue 1 seront d’une importance capitale. Toujours leader, avec un point d’avance sur le RC Lens et un match en moins à disputer contre le FC Nantes, le champion d’Europe se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice ce week-end (samedi 21 mars à 21h) puis recevra le Toulouse FC au retour de la trêve internationale (vendredi 3 avril à 20h45). Puis un enchaînement dantesque attendra ensuite le PSG. Entre ses deux quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril), l’équipe de Luis Enrique disputera le choc face au RC Lens le samedi 11 avril à 17 heures. Soit trois grosses affiches pour les Rouge & Bleu en l’espace de six jours. Après son match à Anfield, un autre gros rendez-vous attendra le champion de France : la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (date et horaire à déterminer).

En face, le calendrier de Liverpool s’annonce moins intense en terme d’affiche, avec tout de même un choc face à Manchester City en quart de finale de la FA Cup (4 avril), quatre jours avant le déplacement au Parc des Princes. Pour le reste, les Reds affronteront Brighton (21 mars), Fulham (11 avril) et Everton lors du derby de la Mersey (19 avril). Mais ces rencontres auront leur importance pour les hommes d’Arne Slot dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement 5e en Premier League (49 pts), Liverpool compte deux points de retard sur Aston Villa (4e, 51 pts) et cinq sur Manchester United (3e, 54e pts). Chelsea (6e, 48 pts) et Brentford (7e, 45 pts) ne sont pas loin derrière. Le club du Nord-Ouest de l’Angleterre ne pourra pas se permettre de lâcher des points en cours de route.

Le calendrier du PSG

Samedi 21 mars (21h sur Ligue 1+) : OGC Nice / Paris Saint-Germain (27e journée de Ligue 1)

(27e journée de Ligue 1) Vendredi 3 avril (20h45 sur Ligue 1+) : Paris Saint-Germain / Toulouse FC (28e journée de Ligue 1)

(28e journée de Ligue 1) Mercredi 8 avril (21h) : Paris Saint-Germain / Liverpool (quart de finale aller de la Ligue des champions)

(quart de finale aller de la Ligue des champions) Samedi 11 avril (17h sur beIN SPORTS 1) : RC Lens / Paris Saint-Germain (29e journée de Ligue 1)

(29e journée de Ligue 1) Mardi 14 avril (21h) : Liverpool / Paris Saint-Germain (quart de finale retour de la Ligue des champions)

(quart de finale retour de la Ligue des champions) Week-end du 17-19 avril (date et horaire à déterminer) : Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (30e journée de Ligue 1)

Le calendrier de Liverpool

Samedi 21 mars (13h30 sur Canal Plus) : Brighton / Liverpool (31e journée de Premier League)

(31e journée de Premier League) Samedi 4 avril (13h45 sur beIN SPORTS 2) : Manchester City / Liverpool (quart de finale de la FA Cup)

(quart de finale de la FA Cup) Mercredi 8 avril (21h) : Paris Saint-Germain / Liverpool (quart de finale aller de la Ligue des champions)

(quart de finale aller de la Ligue des champions) Samedi 11 avril (18h30 sur Canal Plus Foot) : Liverpool / Fulham (32e journée de Premier League)

(32e journée de Premier League) Mardi 14 avril (21h) : Liverpool / Paris Saint-Germain (quart de finale retour de la Ligue des champions)

(quart de finale retour de la Ligue des champions) Dimanche 19 avril (15h sur Canal Plus) : Everton / Liverpool (33e journée de Premier League)

🗓️ Les dates de la double confrontation face à Liverpool sont connues !



🏡 Match aller au Parc mercredi 8 avril (21h)

✈️ Match retour à Anfield mardi 14 avril (21h)#UCL https://t.co/KHI9dmRFxX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 19, 2026