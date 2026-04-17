LDC – Le calendrier croisé du PSG et du Bayern Munich

Après leurs victoires face à Liverpool et au Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich vont se défier en demi-finale de la Ligue des champions. Les deux clubs auront quelques échéances à disputer avant de s’affronter.

Le PSG est lancé dans son sprint final. Encore en course pour remporter la Ligue 1 et la Ligue des champions, les Rouge & Bleu devront disputer neuf rencontres en l’espace d’un mois. Les prochaines semaines s’annoncent donc intenses en termes de rythme.

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Le Bayern Munich peut être sacré champion dès ce week-end

Avant la réception des Bavarois le 28 avril prochain au Parc des Princes, le club de la capitale devra recevoir l’Olympique Lyonnais (19 avril) et le FC Nantes (22 avril), puis se déplacera sur la pelouse de l’Angers SCO (25 avril). Entre les deux confrontations européennes, l’équipe de Luis Enrique recevra le FC Lorient (2 mai).

Du côté du Bayern Munich, les prochains matchs auront aussi leur importance. Dimanche, le Rekordmeister peut officiellement soulever son 35e championnat lors de la réception de Stuttgart (3e). Trois jours plus tard, les Bavarois disputeront une demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen. Avant leur déplacement à Paris, les hommes de Vincent Kompany iront sur la pelouse de Mayence (9e), qui vient de se faire renverser par le RC Strasbourg en Ligue Europa Conférence. Avant d’accueillir le PSG le 6 mai prochain à l’Allianz Arena, le Bayern Munich recevra la lanterne rouge du championnat, Heidenheim (18e).

Le calendrier du PSG

Dimanche 19 avril : Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+ / 30e journée de Ligue 1)

(20h45 sur Ligue 1+ / 30e journée de Ligue 1) Mercredi 22 avril : Paris Saint-Germain / FC Nantes (19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1) Samedi 25 avril : Angers SCO / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1)

(19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1) Mardi 28 avril : Paris / Saint-Germain / Real Madrid ou Bayern Munich (21h / demi-finale aller de la Ligue des champions)

(21h / demi-finale aller de la Ligue des champions) Samedi 2 mai : Paris Saint-Germain / FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1)

(17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1) Mercredi 6 mai : Real Madrid ou Bayern Munich / Paris Saint-Germain (21h / demi-finale retour de la Ligue des champions)

(21h / demi-finale retour de la Ligue des champions) Samedi 9 mai : Paris Saint-Germain / Stade Brestois (21h / 33e journée de Ligue 1)

Le calendrier du Bayern Munich