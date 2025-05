LdC : Le calendrier de l’Inter Milan aménagé en Série A avant la finale face au PSG

Si le PSG prépare sa finale de Ligue des Champions on ne peut plus sereinement, son adversaire, l’Inter Milan, devra se mettre au diapason jusqu’au bout du bout. Ainsi, le calendrier des italiens a été aménagé.

A deux semaines de la finale de Ligue des Champions, le PSG devra encore aller chercher la Coupe de France ce samedi 24 mai (sur BeIN Sports et France TV) au Stade de France. L’adversaire qui se dressera face aux Parisiens le 31 mai prochain à Munich, l’Inter Milan, aura aussi gros à jouer. En effet, le titre en Série A est encore en jeu et se disputera entre les Interistes et Naples. Avec un point d’écart entre les deux clubs, en cas d’égalité parfaite au classement au terme de la 38e et dernière journée, un match se jouera afin de déterminer qui sera le champion d’Italie. C’est dans ce contexte que le calendrier de cette ultime rencontre de Série A a été aménagée ce vendredi 23 mai pour l’Inter Milan et Naples, afin qu’en cas d’égalité, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) puisse avoir le temps de se retourner et caler le match couperet pour déterminer le champion, avant la finale de Ligue des Champions. Les autres rencontres se joueront ce dimanche 25 mai, comme prévu.

Pour la J38 de Série A, l’Inter Milan se déplacera sur la pelouse de Como, 10e et sur une série de 8 matchs sans défaite, quand Naples accueillera Cagliari, 14e et d’ores et déjà maintenu. Les calculs sont simples, en cas de victoire, les Napolitains d’Antonio Conte seront sacrés champion d’Italie. Pour en arriver à l’ultime match qui devrait se jouer dans la semaine de la finale de Ligue des Champions, Naples doit s’incliner et l’Inter Milan doit concéder le match nul sur la pelouse du Stade Giuseppe-Sinigaglia. Un scénario qui arrangerait bien les affaires du Paris Saint-Germain. Rendez-vous vendredi afin de sceller le sort.

YouTube : Canal Supporters Paris