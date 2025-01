LdC : Le calendrier des barrages face au Stade Brestois dévoilé !

A l’occasion du tirage au sort des barrages de Ligue des Champions, le PSG a hérité du Stade Brestois. La double confrontation a été programmée avec un match aller en Bretagne, et une manche retour au Parc des Princes.

Avant la tirage au sort des barrages de Ligue des Champions, le sort avait d’ores et déjà un voyage plutôt court au Paris Saint-Germain à l’échelle d’une compétition européenne. En effet, le club de la capitale pouvait tomber sur l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Ainsi, le verdict est tombé ce vendredi 31 janvier et c’est les Bretons qui seront les adversaires des Parisiens en seizième de finale de C1. L’UEFA a communiqué la programmation des barrages, ainsi de cette double confrontation. La manche aller, qui on le rappelle se jouera en Bretagne, au Stade du Roudourou à Guingamp, se jouera le Mardi 11 Février à 18h45 sur Canal +. Un horaire inhabituel pour le PSG en Ligue des Champions. La manche retour se tiendra au Parc des Princes le Mercredi 19 Février à 21h00, toujours sur les antennes de Canal +.

La programmation complète des barrages de C1