LdC : Le corps arbitral pour PSG / LFC dévoilé

Pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, le PSG reçoit Liverpool (21h sur Canal +) ce mercredi. A un peu plus de 48h du coup d’envoie, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de la rencontre.

Les huitièmes de finale de cette première édition de la nouvelle formule de Ligue des Champions nous offre ce mercredi un rendez-vous au parfum de dernier carré de la compétition. En effet, deux des équipes les plus en forme en Europe s’affrontent : le PSG face à Liverpool. Dans un Parc des Princes des plus grands soirs, les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de confirmer leur nouveau visage face aux Reds. A deux jours du match, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral qui officiera. Le Paris Saint-Germain retrouvera sur la scène européenne un arbitre qu’il a récemment croisé : Davide Massa. L’Italien de 43 ans était au sifflet à la Mercedes-Benz Arena le 29 janvier dernier pour Stuttgart – PSG. Les Parisiens l’avaient emporté sur le score de 4 buts à 1, validant ainsi leur ticket pour les barrages de C1. La rencontre de ce mercredi au Parc des Princes sera la huitième de Ligue des Champions cette saison pour Davide Massa. Ce dernier sera assisté par Ciro Carbone et Stefano Alassio. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Maurizio Mariani. A la vidéo, c’est Aleandro Di Paolo et Daniele Chiffi qui officieront.

