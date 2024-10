LDC – Le cortège des supporters du PSG à Londres annulé

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal en Ligue des champions. Alors qu’un cortège de supporters parisiens devait avoir lieu, ce dernier a été annulé.

Le PSG joue son deuxième match européen de la saison ce mardi soir avec le déplacement à l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions. Après avoir battu Gérone (1-0), le club de la capitale voudra de nouveau s’imposer contre les Gunners pour conserver ses chances de terminer dans les huit premiers à l’issue de la phase de ligue et ainsi être qualifié directement pour les huitièmes de finale de la compétition.

Pas de raison évoquée

Pour tenter de s’imposer contre Arsenal, le PSG pourra compter sur un peu plus de 3000 supporters, dont plus de 1000 Ultras, pour garnir le parcage extérieur de l‘Emirates Stadium. Les supporters du PSG qui devaient se réunir à 18h45 pour réaliser un cortège de la gare jusqu’à l’enceinte du club anglais. Mais selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, ce dernier a été annulé. Il ne précise pas la raison de cette annulation. Une chose est sûre, les supporters parisiens seront bien présents dans les tribunes de l’Emirates Stadium et feront beaucoup de bruits, comme à chaque déplacement, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions.