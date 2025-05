LdC : Le déroulé de l’entraînement du jour au Campus PSG, à J-10 de la finale face à l’Inter Milan

Ce mercredi 21 mai au Campus PSG, le groupe de Luis Enrique s’est entraîné à Poissy (78) à J-10 de la finale de Ligue des Champions. Le technicien espagnol et ses joueurs répètent les dernières gammes avant les deux finales qui les attendent.

C’est dans un entraînement ouvert aux médias que le Paris Saint-Germain s’est entraîné aujourd’hui à J-10 de la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Lors des vingt premières minutes de la séance, c’est en deux groupes que les joueurs se sont prêtés à l’exercice du toro sur un espace réduit : Vitinha, Neves, Marquinhos, Ramos, Nuno, Kvara, Lee, Ruiz, Beraldo d’un côté et Dembele, Doué, Barcola, WZE, Hakimi, Pacho, L. Hernandez, Kamara, Mbaye, Mayulu, El Hannach de l’autre.

Dans un second temps, l’entraînement s’est poursuivi devant des buts de tailles réduites puis en opposition avec un Luis Enrique qui a pris de la hauteur en suivant la fin de l’entraînement depuis sa nacelle sur la pelouse du Campus PSG. La composition en place à trois jours de la finale de Coupe de France et dix jours de celle de finale de Ligue des Champions était : Hakimi – Kamara – Beraldo – Nuno ; Neves – Vitinha – Lee ; Doué – Ramos – Barcola. A noter que la seule absence de Presnel Kimpembe est à souligner pour l’entraînement du jour. Chez les titis parisiens, El Annach, Kamara et Mbaye ont pris part à cet entraînement du jour.