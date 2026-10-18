LDC – Le FC Barcelone confirme deux forfaits avant le choc face au PSG

À deux jours d’affronter le PSG en Ligue des champions, le FC Barcelone devra se passer de deux joueurs importants en défense.

J-2 avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions. Une rencontre attendue par toute la planète du football. Mais les deux formations ne pourront pas compter sur l’ensemble de leurs forces vives pour cette affiche. En effet, le club parisien a confirmé l’absence de Nuno Mendes pour plusieurs semaines. Du côté du club catalan, deux forfaits ont également été actés.

À lire aussi : Officiel – Nuno Mendes forfait pour PSG / Barcelone

Eric Garcia et Jules Koundé forfaits pour PSG / Barcelone

Après la victoire face au Real Betis (5-2) hier soir, le FC Barcelone a vu trois de ses joueurs dans le secteur défensif être touchés physiquement : Eric Garcia, Jules Koundé et Gérard Martin. Et le leader de la Liga a annoncé les absences des deux premiers cités dans un communiqué ce dimanche après-midi. L’Espagnol manquera « 3 à 4 semaines de compétition » en raison d’une « déchirure musculaire à la cuisse droite. » De son côté, l’international français est victime d’une entorse à la cheville gauche et manquera donc le choc face au PSG. Concernant Gérard Martin, il souffre d’une inflammation au pied, mais il devrait pouvoir tenir sa place mardi prochain, selon Mundo Deportivo. Hansi Flick devra donc bricoler en défense.

❗️ MEDICAL NEWS First-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks. First-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability for Sunday’s Clásico against Real Madrid will depend on how his injury progresses. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026