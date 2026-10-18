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LDC – Le FC Barcelone confirme deux forfaits avant le choc face au PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 octobre 2026

À deux jours d’affronter le PSG en Ligue des champions, le FC Barcelone devra se passer de deux joueurs importants en défense.

J-2 avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions. Une rencontre attendue par toute la planète du football. Mais les deux formations ne pourront pas compter sur l’ensemble de leurs forces vives pour cette affiche. En effet, le club parisien a confirmé l’absence de Nuno Mendes pour plusieurs semaines. Du côté du club catalan, deux forfaits ont également été actés.

Officiel – Nuno Mendes forfait pour PSG / Barcelone

Eric Garcia et Jules Koundé forfaits pour PSG / Barcelone

Après la victoire face au Real Betis (5-2) hier soir, le FC Barcelone a vu trois de ses joueurs dans le secteur défensif être touchés physiquement : Eric Garcia, Jules Koundé et Gérard Martin. Et le leader de la Liga a annoncé les absences des deux premiers cités dans un communiqué ce dimanche après-midi. L’Espagnol manquera « 3 à 4 semaines de compétition » en raison d’une « déchirure musculaire à la cuisse droite. » De son côté, l’international français est victime d’une entorse à la cheville gauche et manquera donc le choc face au PSG. Concernant Gérard Martin, il souffre d’une inflammation au pied, mais il devrait pouvoir tenir sa place mardi prochain, selon Mundo Deportivo. Hansi Flick devra donc bricoler en défense.

Youtube : Canal Supporters Paris

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