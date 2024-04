Au lendemain de sa victoire face à l’OM (0-2), le PSG a directement la tête aux échéances qui suivent. La première étape de son printemps passée avec succès, le club de la capitale regarde désormais vers la Coupe de France, mais aussi la Ligue des Champions.

Ce mercredi 3 avril (21h10 sur BeIN Sports & France 3), le PSG disputera sa demi finale de Coupe de France au Parc des Princes face au Stade Rennais. Un match couperet qui précèdera la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats face au Clermont Foot, mais aussi et surtout, le quart de finale aller de Ligue des Champions avec la réception du FC Barcelone. Ce match est à ce stade la rencontre la plus attendue de la saison 2023/2024, et les Catalans pourraient arriver en France avec une escouade plus garnie que prévu. En effet, le groupe de Xavi est orphelin depuis plusieurs semaines de Frenkie de Jong, Pedri et Gavi au milieu de terrain. Cependant l’actuel second de Liga pourrait finalement compter sur ces joueurs. En effet, selon la radio catalane RAC 1, le FC Barcelone espère compter sur Frenkie de Jong et Pedri pour à minima être du voyage avec leurs coéquipiers. En ce sens, si de nombreux observateurs annoncent depuis plusieurs semaines un groupe barcelonais amoindri par les blessures, seuls Gavi et Alejandro Balde ne devraient pas prendre part à ce match aller de quart de finale de C1.