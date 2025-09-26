LdC – Le FC Barcelone officialise deux nouveaux forfaits avant d’affronter le PSG

Le mercredi 1er octobre prochain, le choc entre le FC Barcelone et le PSG aura lieu en Ligue des champions. Mais les deux clubs font face à une hécatombe de blessures.

Le PSG n’est pas le seul club victime d’une hécatombe de blessures dans son effectif. En effet, son prochain adversaire en Ligue des champions, le FC Barcelone, doit également faire face à une infirmerie bien remplie.

Joan Garcia et Raphinha absents pour Barcelone / PSG

Déjà privé de Marc André ter Stegen et Alejandro Baldé depuis plusieurs rencontres, le club catalan avait également officialisé deux nouvelles absences en début de semaine avec Gavi et Fermin Lopez. Et ce vendredi, les Blaugrana ont annoncé deux autres mauvaises nouvelles. En effet, le gardien Joan Garcia et l’attaquant Raphinha sont forfaits pour affronter les champions d’Europe. Le portier titulaire « souffre d’une fissure du ménisque interne du genou gauche » et son absence est estimée à environ 4 à 6 semaines. Concernant l’attaquant brésilien, il « souffre d’une blessure au tiers au biceps fémoral de la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée à environ trois semaines », précise le FC Barcelone dans son communiqué. À l’approche de cette rencontre, la bonne nouvelle pour Hansi Flick pourrait être le retour de Lamine Yamal à la compétition, lui qui n’avait pas pris part aux derniers matchs en raison d’une pubalgie. Pour rappel, en face, le PSG sera privé à coup sûr d’Ousmane Dembélé et Marquinhos tandis que des incertitudes entourent les présences de João Neves et Désiré Doué.