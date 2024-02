LdC : Le groupe de la Real Sociedad pour affronter le PSG

A l’approche du huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad, les contours des équipes qui fouleront la pelouse du Parc des Princes se dessinent. En ce sens, le club basque a dévoilé son groupe qui fera le déplacement.

Les derniers échos de la presse en Espagne se voulaient plus ou moins inquiétants quant au groupe de la Real Sociedad qui effectue le déplacement à Paris. En effet, selon AS, outre Aihen Munoz, le latéral gauche victime d’une rupture des ligaments croisés, six autres joueurs d’Imanol Alguacil étaient incertains. En effet, Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo, Kieran Tierney Alvaro Odriozola, Carlos Fernandez et Sheraldo Becker pouvaient ne pas faire le déplacement. Les réponses sont aujourd’hui tombées avec la communication officielle du groupe basque. Ce dernier compte bien le nom du capitaine Mikel Oyarzabal, qui reste tout de même incertain. Toujours selon AS, une décision devrait être prise après l’ultime entraînement sur la pelouse du Parc des Princes.

Dans ce groupe de la Real Sociedad, six absents sont donc à souligner : Aihen Muñoz, Carlos Fernandez, Kieran Tierney, Alvaro Odriozola, Sheraldo Becker, et Aritz Elustondo.