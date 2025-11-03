LdC : Le groupe du Bayern Munich face au PSG

A la veille du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, le Bayern Munich a communiqué un groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Aucune surprise n’est à souligner.

Le choc de la quatrième journée de Ligue des Champions opposera le PSG au Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, les Bavarois ont publié le groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Le technicien belge n’a réservé aucune surprise et seul un joueur manque à l’appel : Jamal Musiala. L’international allemand récupère bien de sa terrible blessure survenue le 5 juillet dernier en Coupe du Monde des Clubs face au Paris Saint-Germain, mais devrait retrouver la compétition au mois de décembre seulement.

Le groupe complet du Bayern Munich

Image : X @FCBayern