Bayern munich
LdC : Le groupe du Bayern Munich face au PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane3 novembre 2025

A la veille du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, le Bayern Munich a communiqué un groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Aucune surprise n’est à souligner.

Le choc de la quatrième journée de Ligue des Champions opposera le PSG au Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, les Bavarois ont publié le groupe de 20 joueurs convoqués par Vincent Kompany. Le technicien belge n’a réservé aucune surprise et seul un joueur manque à l’appel : Jamal Musiala. L’international allemand récupère bien de sa terrible blessure survenue le 5 juillet dernier en Coupe du Monde des Clubs face au Paris Saint-Germain, mais devrait retrouver la compétition au mois de décembre seulement.

A lire aussi – Luis Enrique : « Ousmane Dembélé ? Il va jouer demain c’est sûr »

Luis Enrique : « Ousmane Dembélé ? Il va jouer demain c’est sûr »
Le groupe complet du Bayern Munich

