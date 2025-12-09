LdC : Le groupe du PSG face à l’Athletic Bilbao, avec deux retours majeurs

Pour son ultime match de Ligue des Champions d’une année 2025 historique, le PSG a communiqué le groupe qui fera le déplacement sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Si des absences sont à souligner, des retours le sont également.

Pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse de San Mames ce mercredi (21h sur Canal +) pour y affronter l’Athletic Bilbao. Une rencontre capitale pour un Paris Saint-Germain qui aura la volonté d’enregistrer sa cinquième victoire en six matchs de C1 cette saison, et ainsi conforter sa place dans le top huit au classement. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur le retour de Désiré Doué. Après sa blessure le 29 octobre dernier sur le terrain du FC Lorient (1-1), le numéro 14 parisien a effectué son retour à l’entraînement la semaine dernière, et effectue aujourd’hui son retour dans le groupe pour de la compétition officielle. Reste à savoir s’il foulera la pelouse ce mercredi soir. Absent face à l’AS Monaco et au Stade Rennais en Ligue 1, Nuno Mendes fait lui aussi son retour dans le groupe. S’il a poursuivi l’entraînement individuellement et avec le groupe depuis son dernier match le 26 novembre dernier face à Tottenham en Ligue des Champions, le latéral portugais sera donc du déplacement en Espagne.

En défense, en plus de la suspension de Lucas Hernandez, c’est Lucas Beraldo qui est forfait pour ce match face à l’Athletic Bilbao. Au poste de gardien de but, Lucas Chevalier est toujours touché à la cheville, et n’est pas dans le groupe aujourd’hui. Il est remplacé par le jeune espoir Martin James, habituel portier du groupe U19, qui connaît sa première convocation.

Le groupe complet face à l’Athletic Bilbao

Gardiens : Matvey Safonov ; Renato Marin ; Martin James

Défenseurs : Marquinhos ; Illia Zabarnyi ; Nuno Mendes ; Willian Pacho

Milieux : Fabian Ruiz ; Vitinha ; Senny Mayulu ; Warren Zaïre-Emery ; Joao Neves

Attaquants : Gonçalo Ramos ; Khvicha Kvaratskhelia ; Désiré Doué ; Kang-In Lee ; Bradley Barcola ; Quentin Ndjantou ; Ibrahim Mbaye