Pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich. Un match couperet pour le club de la capitale qui enregistre des retours importants à la veille de la rencontre.

En Ligue des Champions, le PSG est aujourd’hui dos au mur. Après quatre journées de la nouvelle formule de coupe d’Europe, le club de la capitale compte 4 points et pointe à la 25e place, la première non qualificative pour les seizièmes de finale. Dans ce contexte, les hommes de Luis Enrique se déplacent à l’Allianz Arena afin d’y affronter le Bayern Munich, qui lui compte 6 points en autant de match, et aura à cœur de grimper au classement après la rencontre face au Paris Saint-Germain à domicile. Ainsi, ce déplacement de l’autre côté du Rhin se fera pour les Rouge & Bleu avec … Presnel Kimpembe ! La nouvelle est tombée et le nom du défenseur français et titi parisien apparaît bien sur le groupe de Luis Enrique communiqué ce lundi. Cependant, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, précise qu’il « ne sera pas sur la feuille de match mais la présence de l’un des vice-capitaines est importante pour le collectif« . Un fait à souligner afin d’imager l’importance de cette rencontre pour le PSG. Après 638 jours de convalescence, Presnel Kimpembe effectuera donc un voyage avec ses coéquipiers.

Dans le sens des retours, le PSG enregistre également celui de Gonçalo Ramos qui figure également dans le groupe. L’attaquant portugais devrait lui être sur la feuille de match si tout se passe bien lors de l’entraînement de ce lundi soir. A noter que Nuno Mendes est lui aussi de retour. Le dernier blessé de longue date, Lucas Hernandez, doit lui encore patienter, et était touché par un syndrome viral cette semaine. Ainsi, il ne retrouvera pas son ancien club.