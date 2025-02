LdC : Le groupe du PSG face au SB29, avec la première de Kvara en C1

Le PSG se déplace en Bretagne ce mardi (18h45 sur Canal +), pour le compte des barrages de Ligue des Champions. Juste avant le déplacement, Luis Enrique a communiqué la liste de joueurs convoqués pour affronter le Stade Brestois.

En plein dans une vague positive, le PSG se déplace en Bretagne afin d’y affronter le Stade Brestois en seizième de finale de Ligue des Champions. A la veille de la rencontre, le club de la capitale a publié la liste des 20 joueurs qui feront le déplacement. Ainsi, Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville, ne sera pas de la partie, et les titis parisiens Yoram Zague et Ibrahim Mbaye sont également absents. Pour les présences, Senny Mayulu fera le voyage, et Khvicha Kvaratskhelia prendra part à son premier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

La liste des Parisiens convoqués face au SB29

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Pacho

Milieux : Fabian Ruiz, Désiré Doué, Vitinha, Kang-In Lee, Mayulu, Joao Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, O. Dembélé, Barcola