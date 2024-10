LdC – Le groupe du PSV Eindhoven pour affronter le PSG

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG reçoit le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Et Peter Bosz a convoqué un groupe de 21 joueurs.

PSG / PSV Eindhoven, une affiche inédite dans l’histoire des Rouge & Bleu. Pour la première fois, les deux formations vont se rencontrer en match officiel. Avec trois points en deux matches, les Parisiens seront dans l’obligation de se relancer dans ce classement général avant deux grosses affiches face à l’Atlético de Madrid (6 novembre) et le Bayern Munich (26 novembre). Leader incontesté en Eredivisie, le PSV montre un visage moins séduisant dans cette Ligue des champions avec un match nul (1-1 face au Sporting) et une défaite (3-1 contre la Juventus).

De nombreux joueurs absents

Et pour cette rencontre face au PSG, le coach néerlandais, Peter Bosz, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce déplacement dans la capitale française. Comme annoncé ce dimanche, le PSV Eindhoven devra composer sans l’un de ses joueurs majeurs, Jerdy Schouten, blessé face à l’AZ Alkmaar ce week-end. Autres joueurs indisponibles : Rick Karsdorp, Joey Veerman, Sergiño Dest, Hirving Lozano et Ivan Perišić. Le milieu de terrain croate avait rejoint le club après la date d’inscription des listes UEFA et n’est donc pas éligible.

Le groupe du PSV Eindhoven