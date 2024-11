À J-2 du match face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, le PSG a pu compter sur un groupe presque au complet à l’entraînement du jour.

Le PSG est lancé dans sa préparation de match. Dans une situation délicate en Ligue des champions, le club parisien n’aura pas le droit à l’erreur ce mercredi soir face à l’Atlético de Madrid, au Parc des Princes. Avec 4 points en 3 matches, les joueurs de Luis Enrique affronteront une autre équipe en recherche de points (3 pts).

Pas de surprise en vue dans le onze de départ ?

Et après une séance légère et des soins ce dimanche, au lendemain de la victoire face au RC Lens (1-0), les Rouge & Bleu poursuivaient leur préparation ce lundi au Campus PSG. Et comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique a pu compter sur un groupe presque au complet à J-2 de cette affiche de C1. En effet, les absents habituels, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, manquaient toujours à l’appel et peaufinent leur reprise en individuel. Pour le Titi, un retour dans le groupe est espéré début décembre.

Concernant le onze de départ face aux Colchoneros, Luis Enrique devrait réserver peu de surprises. En faux numéro 9, Marco Asensio semble avoir pris une légère avance sur Lee Kang-In. « En manque d’efficacité face Lens samedi, l’Espagnol a tout de même montré de bonnes dispositions. » Remplaçant face au RC Lens, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver sa place de titulaire dans l’entrejeu aux côtés de João Neves et Vitinha. « Face à un bloc compact, ses prises de balle et sa verticalité pourraient être un atout. » Les champions de France s’entraîneront une dernière fois ce mardi en fin de matinée (11h).

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N.Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Asensio, Barcola.