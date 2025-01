LdC : Le jackpot pour le PSG et les autres clubs français !

Le football français sur le toit de l’Europe ! Sur les quatre clubs engagés en Ligue des Champions, quatre seront au rendez-vous du tour suivant dont un directement en huitième de finale : le LOSC. L’occasion pour ces clubs de Ligue 1 de toucher le jackpot avec les primes UEFA.

Le format de la Ligue des Champions a changé en 2024/2025 mais l’UEFA continue de distribuer les primes selon classement, bilan, et coefficient. Ainsi, les clubs français, tous encore en lice pour la compétition reine du football de club, auront le droit à un joli chèque de la part de l’instance européenne, et auront donc encore l’occasion de le faire grossir. A ce stade de la compétition, le Paris Saint-Germain va toucher 80,9M€ : 9,1M pour ses performances (4 victoires, 1 nul et 3 défaites), 7,47M pour la 15e place au classement, 1M pour la qualification en barrage, ainsi que des primes diverses dont celle du coefficient UEFA ou encore des recettes des soirs de matchs et des droits TV. Pour les autres clubs français, le LOSC, qualifié directement en huitième de finale empoche un joli chèque de 78,72 M€. Pour l’AS Monaco c’est 59,76 M€ que l’UEFA devra verser au club de la principauté, et 51,82 M€ pour le Stade Brestois.

Le club avec le plus gros montant remporté jusqu’ici est Liverpool, premier au classement, qui termine cette phase de saison régulière avec 99M€. A l’inverse, les Young Boys de Bernes, derniers au classement, se contentera d’un chèque de 275 000 euros.