LdC : Le point complet sur le classement et les calendriers des concurrents directs du PSG

Pour le compte de la septième journée de Ligue des Champions, le PSG se retrouve dos au mur avec la réception de Manchester City ce mercredi (21h sur Canal +). Pour l’occasion, peu importe le résultat du club de la capitale, les calculatrice seront de sortie afin de déterminer si le Paris Saint-Germain peut se qualifier, et à quelle position.

Dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, le PSG pointe à la 25e place, premier non qualifié. Une situation inattendue pour le club de la capitale qui se retrouve dos au mur, avec un regard sur ses nombreux concurrents directs. Ainsi, les équipes à surveiller pour le Paris Saint-Germain sont plus ou moins celles classées de la 28e à la 20e place : Sparta Prague, Chaktior Donetsk, Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, PSV Eindhoven, Manchester City, Celtic Glasgow et le Real Madrid.

Le classement des concurrents directs du PSG

20 Real Madrid – 9 points (+1)

21 Celtic Glasgow – 9 points (0)

22 Manchester City – 8 points (+4)

23 PSV Eindhoven – 8 points (+2)

24 Dinamo Zagreb – 8 points (-5)

25 PSG – 7 points (0)

26 Stuttgart – 7 points (-3)

27 Chaktior Donetsk – 4 points (-8)

28 Sparta Prague – 4 points (-11)

Le calendrier des concurrents directs du PSG

Sparta Prague – Inter Milan (22/01) & Bayer Leverkusen – Sparta Prague (29/01)

Chakhtar Donetsk – Brest (22/01) & BVB – Chakhtar Donetsk (29/01)

Slovan Bratislava – Stuttgart (21/01) & Stuttgart – PSG (29/01)

PSG – Manchester City (22/01) & Stuttgart – PSG (29/01)

Arsenal – Dinamo Zagreb (22/01) & Dinamo Zagreb – AC Milan (29/01)

Etoile Rouge de Belgrade – PSV (21/01) & PSV – Liverpool (29/01)

PSG – Man City (22/01) & Bruges – Man City (29/01)

Celtic Glasgow – Young Boys (22/01) & Aston Villa – Celtic Glasgow (29/01)

Real Madrid – RB Salzbourg (22/01) & Brest – Real Madrid (29/01)