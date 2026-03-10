PSG Chelsea

LDC – Le point médical avant PSG / Chelsea

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 mars 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Chelsea pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et Luis Enrique devra encore se passer de Fabian Ruiz.

J-1 avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea. Dans le dur ces dernières semaines, le club de la capitale aura pour ambition de prendre une option sur la qualification avant le match retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique devra encore composer dans l’un de ses éléments clés dans l’entrejeu.

Avant Chelsea, l’optimisme est de mise au sein du PSG

Fabian Ruiz forfait pour PSG / Chelsea

Victime d’une blessure au genou lors du match face au Sporting (2-1) le 20 janvier dernier, en Ligue des champions, Fabian Ruiz n’est plus apparu en compétition depuis. Et l’international espagnol manquera ce match aller face à Chelsea ce mercredi soir au Parc des Princes. En effet, dans son point médical du jour, le PSG a annoncé que son numéro 8 continuait son travail individuel adapté. Absent depuis décembre après une opération aux ischio-jambiers, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.

En revanche, João Neves n’apparait plus dans le point médical. Touché à la cheville lors du barrage retour de C1 face à l’AS Monaco (2-2), le 25 février dernier, l’international portugais était présent avec ses coéquipiers à l’entraînement du jour. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pourra donc compter sur son numéro 87 dans l’entrejeu.

Le point médical du PSG

  • Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté.
  • Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.
