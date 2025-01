LdC : Le point médical avant PSG / Manchester City

A l’occasion de la septième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit Manchester City ce mercredi (21h sur Canal +). Un match couperet pour les deux équipes qui auront gros à jouer sur la pelouse du Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain joue certainement sa saison européenne ce mercredi 22 janvier (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique reçoivent le Manchester City de Pep Guardiola pour faire un pas vers les phases finales de Ligue des Champions, et s’extirper de la phase de saison régulière. Pour cette occasion, le club de la capitale pourra compter sur toutes ses forces vives avec un point médical on ne peut plus allégé. En effet, le PSG a communiqué sur son site officiel et seul Ibrahim Mbaye reste à l’infirmerie. Le titi parisien « soigne une entorse de la cheville gauche« , quand Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont retrouvé la pelouse du Campus PSG avec le reste du groupe.