Pour la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit le PSV Eindhoven ce mardi (21h sur Canal +). A la veille de la rencontre, l’infirmerie du club de la capitale s’allège.

A la veille du retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, le groupe de Luis Enrique s’est entraîné ce lundi matin au Campus PSG. L’occasion d’observer deux retours importants à l’entraînement : Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe. Ce dernier, blessé de longue date et opéré à deux reprises du tendon d’Achille, « a repris les sessions d’entraînement avec le collectif » indique le Paris Saint-Germain sur le point médical du jour. Un point médical dans lequel n’apparaît pas Randal Kolo Muani. L’attaquant français, ménagé ce week-end face à Strasbourg (victoire 4-2), a participé normalement à l’entraînement du jour avec ses coéquipiers, et la décision devrait être prise dans les prochaines heures quant à sa participation ou non à la réception du PSV Eidhoven. A l’infirmerie du Campus PSG aujourd’hui, ne reste plus que Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. La défenseur champion du monde 2018 « poursuit son protocole de reprise« , et devrait faire son retour à la compétition plus tôt que prévu. En effet, selon les derniers échos de la presse, le numéro 21 du PSG est espéré sur les pelouses avant la fin de l’année 2024. En ce qui concerne l’attaquant portugais, blessé depuis le début de la saison à la cheville, Gonçalo Ramos « continue sa rééducation« .