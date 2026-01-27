LDC – Le point médical du PSG avant la réception de Newcastle

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille Newcastle en Ligue des champions. Et Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va recevoir Newcastle avec un effectif presque au complet. Chose rare depuis le début de la saison, Luis Enrique pourra s’appuyer sur la totalité de ses titulaires indiscutables, une bonne nouvelle pour espérer assurer une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

Ndjantou seul joueur à l’infirmerie

En effet, dans son point médical du jour, le PSG annonce que seul Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel. Absent depuis mi-décembre, Lee Kang-In a retrouvé l’entraînement collectif. Présents lors du dernier point médical, Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves et Fabian Ruiz ne sont pas mentionnés et seront donc disponibles pour la réception des Magpies ce mercredi. S’il a participé à l’entraînement collectif avec ses partenaires ce mardi, Dro Fernandez n’est pas encore qualifié pour disputer ce match de Ligue des champions.

Le point médical du PSG

Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel.

