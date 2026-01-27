Psg Newcastle

LDC – Le point médical du PSG avant la réception de Newcastle

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 janvier 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille Newcastle en Ligue des champions. Et Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va recevoir Newcastle avec un effectif presque au complet. Chose rare depuis le début de la saison, Luis Enrique pourra s’appuyer sur la totalité de ses titulaires indiscutables, une bonne nouvelle pour espérer assurer une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

PSG / Newcastle – Un arbitre slovène au sifflet

Ndjantou seul joueur à l’infirmerie

En effet, dans son point médical du jour, le PSG annonce que seul Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel. Absent depuis mi-décembre, Lee Kang-In a retrouvé l’entraînement collectif. Présents lors du dernier point médical, Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves et Fabian Ruiz ne sont pas mentionnés et seront donc disponibles pour la réception des Magpies ce mercredi. S’il a participé à l’entraînement collectif avec ses partenaires ce mardi, Dro Fernandez n’est pas encore qualifié pour disputer ce match de Ligue des champions.

Le point médical du PSG

  • Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel.
  • Kang-In Lee a retrouvé l’entraînement collectif.
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 janvier 2026

Articles similaires

Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Pacho avant PSG / Newcastle

27 janvier 2026
PSG entraînement

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

27 janvier 2026
Dro Fernandez

Dro : « Pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir »

27 janvier 2026
Dro Fernandez

Les premiers mots de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi pour Dro Fernandez

27 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page