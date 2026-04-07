LDC – Le point médical du PSG avant Liverpool

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. A la veille de ce match, le PSG a dévoilé son point médical.

La Ligue des champions est de retour dans l’actualité du PSG. Les Parisiens reçoivent Liverpool demain au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera proche d’avoir un groupe quasiment au complet. Pour affronter les Reds, le PSG devra faire sans trois joueurs. Blessé à l’ischio-jambier droit en fin d’année 2025, Quentin Ndjantou avait été opéré en janvier et doit encore attendre pour retrouver les terrains. Dans son communiqué médical, le PSG fait savoir que le titi continue son protocole de soins.

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Bradley Barcola se rapproche d’un retour sur les terrains

Aperçu lors des 15 premières minutes de l’entraînement du PSG ouvertes aux médias avec ses coéquipiers, Bradley Barcola, touché à la cheville lors du huitième de finale retour contre Chelsea, a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise, explique le PSG. Il se rapproche donc d’un retour sur les terrains. Enfin, Fabian Ruiz figure aussi dans le point médical, lui qui a été touché au genou le 20 janvier dernier contre le Sporting CP. L’international espagnol poursuit son travail individuel.

Le point médical du PSG

Bradley Barcola a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise.

Fabian Ruiz poursuit son travail individuel.