LdC : Le pourcentage des chances de qualification du PSG

Si les chiffres ne sont pas une vérité absolue dans le football, depuis quelques années, les pourcentages de qualifications ont le vent en poupe pour les compétitions européennes.

Après sa belle victoire face à Manchester City (4-2), le PSG pointe désormais à la 22e place au classement en Ligue des Champions, avec 10 points en 7 matchs et virtuellement qualifié. Cependant les hommes de Luis Enrique devront finir le travail à Stuttgart le 29 janvier prochain lors de l’ultime journée de cette saison régulière de C1. Si le match nul chez le quatrième de Bundesliga devrait suffire au club de la capitale pour passer au tour suivant, la qualification en seizième de finale n’est toutefois pas encore acquise. Pour y voir plus clair, avec des chiffres, Opta a dressé les pourcentages de chance de qualification des équipes qui sont encore dans la course.

Pourcentage de qualification pour les dernières place en 16e de finale de C1

Bruges : 93,9%

Sporting Portugal : 91,5%

PSG : 86%

Benfica : 83,6%

Stuttgart : 65,7%

Manchester City : 63,8%

Dinamo Zagreb : 15,3%

Chaktar Donetsk : 0,1%

Pourcentage de chance d’être éliminé dès ce premier tour de C1

Bruges : 6,1%

Sporting Portugal : 8,5%

PSG : 14%

Benfica : 16,4%

Stuttgart : 34,3%

Manchester City : 36,2%

Dinamo Zagreb : 84,7%

Chaktar Donetsk : 99,9%