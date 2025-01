Ce mercredi (21h), le PSG disputera un match important en Ligue des champions face à Manchester City. Et Luis Enrique devrait récupérer Marquinhos, Hakimi et Dembélé.

Sur une très bonne dynamique avec huit succès de rang, le PSG aborde de la meilleure des manières sa rencontre capitale de Ligue des champions face à Manchester City. Pour l’instant hors des places qualificatives pour les barrages de C1, le club parisien ne devra pas se manquer à domicile face aux Citizens. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait récupérer ses trois joueurs cadres.

À lire aussi : LdC – Les prédictions Opta pour le PSG

Marquinhos a retouché le ballon

En effet, comme le rapporte RMC Sport, « le staff parisien est confiant pour la présence d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Achraf Hakimi mercredi contre Manchester City. » L’international français a manqué les deux dernières rencontres en raison d’un syndrome viral et se remet doucement de ce virus. Reste à savoir s’il retrouvera l’entraînement collectif ce lundi, mais « il est pressenti pour débuter ce choc de Ligue des champions. » Préservé après des échanges avec son coach, Achraf Hakimi est, lui, prêt à disputer ce match de C1. Enfin, le capitaine parisien s’est remis de sa gêne à l’adducteur et devrait tenir sa place en défense centrale, conclut RMC Sport. Luis Enrique devrait donc pouvoir compter sur toutes ses forces vives pour cette affiche face à Manchester City.

De son côté, Le Parisien confirme l’optimisme régnant autour des trois cadres de l’effectif. « Il faudra encore attendre les deux prochaines séances d’entraînement, prévues lundi et mardi matin, afin de lever les ultimes doutes et permettre à chacun de tester ses sensations. » Marquinhos a repris les courses avec ballon. Le Brésilien s’est notamment entraîné ce samedi aux côtés de la recrue Khvicha Kvaratskhelia et Milan Skriniar. Concernant Achraf Hakimi, le staff n’a voulu prendre aucun risque avec lui lors des dernières sorties des Rouge & Bleu. Il en est de même pour Ousmane Dembélé, touché par un virus. « La confiance était de mise quant à sa participation à la rencontre de mercredi alors qu’il était mis au repos ces derniers jours. Le club espère revoir le champion du monde à pied d’œuvre dans les temps impartis. Les 48 prochaines heures apporteront des réponses définitives », conclut LP.