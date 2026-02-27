LDC – Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG attendait son adversaire à ce stade de la compétition. Et le club de la capitale a hérité de Chelsea.

Qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir écarté dans la souffrance l’AS Monaco lors des barrages de la compétition européenne (2-3, 2-2), le PSG attendait son adversaire à ce stade de la compétition. Il savait qu’il affronterait soit le FC Barcelone, qui a terminé cinquième de la phase de ligue, soit Chelsea, qui s’était classé sixième. Ce midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu.

La première manche au Parc des Princes

Et le PSG a hérité de Chelsea. La rencontre aller se jouera au Parc des Princes le 10 ou 11 mars avant de se déplacer à Stamford Bridge le 17 ou 18 mars. Lors de ce tirage au sort, on a eu également le droit à un choc entre le Real Madrid et Manchester City. En cas de qualification en quarts de finale, le PSG affronterait soit Liverpool, pour un remake du huitième de finale de la saison dernière, soit Galatasaray. En cas de qualification en demi-finale, le PSG pourrait affronter le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City ou l’Atalanta Bergame.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions