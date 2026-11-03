LDC – Le PSG corrige Villarreal (6-0) et poursuit son sans-faute

Ce mardi soir, le PSG affrontait Villarreal en Ligue des champions. Le club parisien voulait conforter sa place dans le top 8. Les Parisiens ont livré une nouvelle démonstration sur la scène européenne.

Après trois victoires en autant de matchs en phase de ligue de la Ligue des champions, dont deux succès prestigieux face à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir. Leader du classement général, le double champion d’Europe avait pour ambition de s’imposer afin d’empocher une quatrième victoire et de conforter sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la C1.

Pour cette rencontre, Luis Enrique devait toujours composer sans Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Mais le technicien espagnol avait aligné sa meilleure formation possible, avec une charnière centrale composée d’Illia Zabarnyi et de Willian Pacho, la titularisation de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, un entrejeu formé de João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, ainsi qu’une ligne d’attaque Akliouche-Mayulu-Doué.

Le résumé du match

Dans ce début de rencontre, le PSG a rapidement affiché ses intentions de jeu en exerçant un pressing haut sur le terrain et cela a rapidement porté ses fruits pour l’équipe de Luis Enrique. Sur un corner de Désiré Doué, João Neves, à l’affût, a ouvert le score (1-0, 9e). Le début d’un long festival des Parisiens, qui ont écoeuré le Sous-marin jaune. Dans la foulée, une erreur de relance de Péter Gulácsi, bien pressé par Senny Mayulu, a permis à Désiré Doué de faire rapidement le break (2-0, 11e). L’équipe d’Iñigo Pérez n’a pas eu le temps de respirer que les Rouge & Bleu ont inscrit un troisième but par l’intermédiaire de Senny Mayulu, après une nouvelle récupération haute (3-0, 13e). Puis, trois minutes plus tard, c’était au tour de Fabian Ruiz de participer à cette démonstration parisienne (4-0, 17e). Un PSG entre ainsi dans l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant quatre buts en 17 minutes. Par la suite, les Parisiens auraient pu alourdir la marque, avec notamment un Achraf Hakimi intenable, mais le double champion d’Europe a regagné les vestiaires avec ce score très avantageux (4-0).

En seconde période, le PSG a continué à activer son mode rouleau compresseur. Servi dans la profondeur, Fabian Ruiz s’est facilement joué de Renato Veiga avant de s’offrir un doublé (5-0, 50e). Entré quelques minutes plus tôt, David Boly a lui aussi participé à la fête en inscrivant son premier but en professionnel (6-0, 78e). En gestion en fin de rencontre, le PSG est rentré de son déplacement en Espagne avec une nouvelle démonstration sur la scène européenne (6-0). Avec ce succès face à Villarreal, les Rouge et Bleu ont conforté un peu plus leur place dans le top 8 et continuent d’impressionner en Europe.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Très gros pressing des Parisiens dès les premières minutes.

3′ Les Parisiens repoussent le premier corner des Espagnols.

5′ Villarreal oblige les Rouge & Bleu à jouer dans leur camp.

6′ La première frappe du PSG par Doué. Pas attaqué, le Français avance mais écrase trop son tir, qui termine dans les gants de Gulacsi.

9′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE JOAO NEVES (0-1). Sur un coup de pied arrêté tiré par Doué, Pacho se fait contrer par la défense et le Portugais profite de l’apathie défensive adverse pour ouvrir le score.

11′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEE (0-2). Sur une relance manquée de Gulacsi, Akliouche sert Doué, qui trouve le chemin des filets d’un tir placé. Les Parisiens font déjà le break.

13′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULUUUUU (0-3). Le rouleau compresseur parisien a encore frappé. Sur une nouvelle récupération haute, la première frappe de J. Neves est d’abord contrée et Mayulu a bien suivi pour conclure en force.

16′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE F. RUIZZZZ (0-4). Sur une nouvelle récupération haute, les Parisiens attaquent en nombre. Après un tir contré, Akliouche sert en retrait F. Ruiz, qui trompe pour la quatrième fois Gulacsi en ce début de match.

20′ Quelle démonstration des Parisiens.

21′ Le centre fort d’Hakimi est repoussé par Gulacsi.

22′ Parfaitement servi par Akliouche, F. Ruiz croise trop sa frappe.

29′ La timide réaction de Villarreal avec une tête non cadrée de Buchanan.

31′ Lancé dans la profondeur, Akliouche sert Hakimi dans la surface, mais le Marocain manque sa frappe.

36′ Au bout d’un nouveau contre du PSG, la frappe de Doué est repoussée en corner par Gulacsi.

43′ Après un déboulé impressionnant sur son côté droit, Hakimi centre vers F. Ruiz à l’entrée de la surface. Le tir de l’Espagnol termine dans les gants de Gulacsi.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Sur un contrôle manqué de Pacho, Pérez récupère le ballon et frappe en force mais Safonov reste vigilant.

45’+2 Sur une nouvelle transition rapide, le PSG part en contre et Doué sert un Hakimi intenable, mais la frappe du Marocain est contré en corner.

45’+3 C’est la pause au stade de la Céramique. Un PSG en mode tueur a marqué quatre buts en 17 minutes face à une équipe de Villarreal complètement dépassée.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG.

48′ La frappe lointaine de Cardona passe à côté du but de Safonov.

50′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG ET LE DOUBLE DE F. RUIZ (5-0). Servi dans la profondeur, l’Espagnol élimine facilement Veiga d’un crochet avant de tromper Gulacsi d’une frappe entre ses jambes.

54′ La frappe de Doué est trop écrasée et termine dans les gants de Gulacsi.

58′ Sur un corner de Doué, L. Hernandez coupe au premier poteau, mais sa reprise n’est pas cadrée.

59′ Double changement pour le PSG. Mayulu et Akliouche cèdent leur place F. Torres et Godts.

65′ Après avoir facilement éliminé Veiga d’un ballon piqué, Doué sert au premier poteau J. Neves, mais la frappe du Portugais n’est pas cadrée.

66′ Après une grosse percée, Gueye termine son action par une frappe puissante mais Safonov s’interpose.

74′ Triple changement pour le PSG. Vitinha, Hakimi et Doué cèdent leur place à Beraldo, Boly et Ndjantou.

75′ Scène assez lunaire. Ndjantou écope d’un carton jaune pour être entré sur le terrain. L’arbitre a décidé de sanctionner les Parisiens qui ont pris trop de temps pour sortir du terrain. Les Parisiens jouent à neuf en attendant.

76′ Après une minute, les deux autres Parisiens, Boly et Beraldo, sont entrés sur le terrain.

78′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BOLYYYYY (6-0). Sur une nouvelle récupération haute, Boly est lancé sur le côté droit, entre dans la surface et frappe en force. Son premier en Ligue des champions.

85′ Le PSG est en mode gestion en cette fin de rencontre.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+2 C’est terminé. Le PSG corrige Villarreal (6-0) et continue d’impressionner le monde du football. Les Rouge & Bleu confortent leur place dans le top 8 et affronteront l’AS Roma pour leur prochain match en Ligue des champions.

Feuille de match Villarreal / Paris Saint-Germain

Quatrième journée de la Ligue des champions – Stade : La Céramique – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ Foot – Arbitre principal : Felix Zwayer – Arbitres assistants : Robert Kempter et Nikolai Kimmeyer – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Christian Dingert et Robert Schröder – Buts : J. Neves (9e), Doué (11e), Mayulu (13e), F. Ruiz (17e, 50e), Boly (78e) – Cartons : Comesana (45e), Mouriño (50e), Cardona (66e), Ndjantou (75e), Moleiro (78e).

Le XI de Villarreal : Gulacsi – Freeman, Mouriño, Veiga, Romero (Oluwaseyi, 63e) – Comesana (c) (Moleiro, 63e), Macia, Gueye Buchanan – Pépé (Cardona, 46e), Pérez (Mikautadze, 63e) Remplaçants : Luiz Junior, Gomez, Costa, Navarro, Mikautadze (63e), Moleiro (63e), Oluwaseyi (63e), Cardona (46e), El Jmili, Gaitán

: Gulacsi – Freeman, Mouriño, Veiga, Romero (Oluwaseyi, 63e) – Comesana (c) (Moleiro, 63e), Macia, Gueye Buchanan – Pépé (Cardona, 46e), Pérez (Mikautadze, 63e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c) (Boly, 74e) , Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha (Beraldo, 74e), F. Ruiz – Akliouche (Godts, 59e), Mayulu (F. Torres, 59e), Doué (Ndjantou, 74e) Remplaçants : Chevalier, Bar, Beraldo, F. Torres (59e), Digne, Godts (59e), Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Boly, Ndjantou (74e)

: Safonov – Hakimi (c) (Boly, 74e) , Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha (Beraldo, 74e), F. Ruiz – Akliouche (Godts, 59e), Mayulu (F. Torres, 59e), Doué (Ndjantou, 74e)