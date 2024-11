Ce mercredi soir, le PSG disputait un match important en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Dans les dernières secondes les Parisiens se sont inclinés (1-2).

Cette affiche entre le PSG et l’Atlético de Madrid avait une importance capitale pour les deux formations en mauvaise posture au classement. Avec seulement 4 points pris avant cette 4e journée, le club parisien se devait de s’imposer pour se relancer dans cette compétition. Et pour cela, Luis Enrique avait sorti son « équipe-type » avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, le retour de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu et la présence de Marco Asensio en position de faux numéro 9.

Le résumé du match

Dans ce match à enjeu, le PSG est très bien rentré en mettant le pressing nécessaire face aux Madrilènes. Cela a accouché de deux premières situations non concrétisées par Achraf Hakimi (1e) et Ousmane Dembélé (5e). Mais à force de pousser, les Parisiens ont été récompensés de leur bonne entame de match. Sur une perte de balle de Clément Lenglet dans la surface suite à un bon pressing d’Ousmane Dembélé, le numéro 10 parisien a servi astucieusement Warren Zaïre-Emery. Tout en sang froid, le Titi a trompé Jan Oblak d’un ballon piqué (1-0, 14e). Cependant, dans la foulée, Nahuel Molina a puni les Parisiens sur une action confuse consécutive à une erreur de relance de Nuno Mendes (1-1, 18e). Après cette égalisation des Colchoneros, le match a clairement baissé de rythme avec une possession de balle stérile des Rouge & Bleu face à un bloc très bas des joueurs de Diego Simeone. Les deux équipes ont finalement rejoint les vestiaires avec ce score de parité (1-1) à la pause.

En seconde période, le PSG a mis du temps à accélérer son jeu. Mais, lorsque les Parisiens ont décidé de passer à la vitesse supérieure, ils ont réussi à se procurer de belles occasions mais Jan Oblak a repoussé toutes les tentatives des Rouge & Bleu face à Bradley Barcola (58e, 64e), Marquinhos (74e) ou encore Achraf Hakimi (77e). Et à force de gâcher, le PSG a été puni dans les dernières secondes du match par Angel Correa (1-2, 90’+4). Une défaite qui plonge le PSG dans un véritable chaos dans cette campagne de Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Première situation parisienne. Sur un mauvais renvoi de la défense madrilène, Hakimi tente sa chance à l’entrée de la surface, mais ça passe à côté du but d’Oblak.

2′ À noter que Marquinhos dispute son 200e match au PSG avec le brassard de capitaine.

5′ Deuxième frappe pour le PSG. Après un crochet d’Hakimi sur le côté droit, le Marocain sert Dembélé en retrait. La frappe puissante du Français fuit le cadre d’Oblak.

10′ Trouvé sur une excellente passe en profondeur de Zaïre-Emery, Hakimi a tout le temps pour centrer mais cela manque de précision. Dommage, mais les Parisiens sont très bien rentrés dans leur match.

12′ Après une interception dans le rond central, Dembélé progresse balle au pied et sert ensuite Barcola sur la gauche. La frappe du numéro 29 manque de force pour tromper Oblak.

14′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE ZAIRE-EMERY (1-0). Sur une perte de balle de Lenget dans sa surface sur un bon pressing de Dembélé, le numéro 10 sert Zaïre-Emery qui se présente devant Oblak. Tout en sang froid, le Titi trompe le portier madrilène d’un piqué.

18′ Egalisation de l’Atlético dans la foulée de Molina sur une frappe précise dans la surface (1-1). Les Colchoneros égalisent sur leur première vraie occasion après une erreur relance de Nuno Mendes au départ de l’action.

24′ Nuno Mendes enchaîne les erreurs techniques et ne semble pas encore être rentré pleinement dans son match.

30′ Sur un centre dangereux d’Hakimi, Asensio dévie de la tête pour le second poteau, la défense madrilène sauve de justesse devant Pacho. Sur le corner qui suit, le centre de Nuno Mendes trouve la tête de Zaïre-Emery, qui ne trouve pas le cadre.

35′ Le rythme a clairement baissé depuis l’égalisation de l’Atlético.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes (1-1). Après une bonne entame de match récompensée par un but de Zaire-Emery, l’Atlético a rapidement égalisé sur une action confuse. Un score de parité à la pause entre les deux équipes.

46′ La seconde période débute au Parc des Princes. Aucun changement dans les deux équipes.

54′ Le PSG enchaîne les situations dangereuses avec Asensio, Hakimi et Dembélé, mais toujours pas de précision dans le dernier geste. Les Parisiens ont mis de la vitesse pendant quelques secondes et cela a failli payer.

58′ Cette fois-ci c’est Barcola qui trouve les gants d’Oblak après une belle action collective.

64′ Après avoir éliminé facilement Molina, Barcola arme encore une frappe mais Oblak s’interpose. Dans la foulée la frappe lointaine de Joao Neves est captée par le portier slovène.

67e Double changement au PSG. Ruiz et Lee prennent la place de Neves et Asensio.

73′ Nouveau changement au PSG. Zaire-Emery cède sa place à Kolo Muani. Le Français aura plus de quinze minutes pour se mettre en évidence.

73′ Trouvé sur un coup franc au second poteau, Marquinhos manque de précision sur sa tête, qui finit dans les gants d’Oblak.

77′ Quelle occasion pour Hakimi et le PSG !!! Trouvé dans la profondeur par Marquinhos, le Marocain préfère frapper que de servir en retrait, Oblak détourne en corner.

78′ Sur le corner qui suit, Marquinhos est trop court pour reprendre un centre fuyant au second poteau.

90′ Dernier changement pour le PSG. Doué prend la place de Dembélé.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+2 Nouvelle occasion pour le PSG ratée par Hakimi.

90’+3 Le PSG est puni sur le contre qui suit après le corner par un but de Correa (1-2). C’est terrible pour les Parisiens.

90’+4 C’est terminé pour le PSG avec cette défaite sur le score de 1-2 dans les dernières secondes.

Feuille de match PSG / Atlético Madrid

Quatrième journée phase de Ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Szymon Marciniak – Arbitres assistants : Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik – Quatrième arbitre : Damian Kos – VAR : Tomasz Kwiatkowski et David Coote – Buts : Zaire-Emery (14e), Molina (18e) – Carton : Correa (86e)