LdC – Le PSG devrait (encore) avoir du très lourd pour la phase de ligue

Ce jeudi (18h), le PSG sera fixé sur son calendrier pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Comme lors des saisons précédentes, le club parisien peut s’attendre à affronter de grosses écuries dès le début de la compétition.

Double tenant du titre, le PSG sera l’adversaire le plus redoutable pour les 35 autres formations qualifiées pour la phase de Ligue de la Ligue des champions. Malgré son nouveau statut sur la scène européenne, l’équipe de Luis Enrique ne sera pas épargnée lors du tirage au sort, en dépit de sa présence dans le pot un. Comme lors des saisons précédentes, les Rouge & Bleu vont rapidement affronter de gros calibres dans la compétition.

À lire aussi : Info à la Une – Le PSG favori à sa succession en Ligue des champions

Manchester United et Aston Villa comme adversaires du pot 2 ?

Le mathématicien Julien Guyon, professeur à l’École nationale des ponts et chaussées, et son étudiant Thomas Buchholtzer ont établi un tableau des probabilités des différents adversaires possibles pour les clubs engagés en Ligue des champions. Et comme toujours, le double tenant du titre a de grandes chances de tomber sur le « groupe de la mort ». Dans le pot 1, six clubs sont presque à égalité avec un pourcentage compris entre 27 % et 28 % : Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Dans le pot 2, deux adversaires ont davantage de chances d’affronter le club parisien lors de cette phase de ligue : Aston Villa et Manchester United, avec 39 % chacun. Dans le pot 3, du lourd devrait être également être au programme avec une probabilité plus importante pour Villarreal (43 %), le Napoli (25 %) et le RB Leipzig (25 %). Enfin, dans le pot 4, deux clubs issus du top 5 des championnats européens ont plus de chances de tomber sur les Rouge & Bleu : le club italien de Côme (29 %) et la formation allemande de Stuttgart (29 %). Réponse définitive ce jeudi à partir de 18 heures.

Les adversaires les plus probables du PSG

Pot 1 : Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real, Barcelone et Atlético (entre 27 et 28 %)

Pot 2 : Aston Villa (39 %), Manchester United (39 %)

Pot 3 : Villarreal (43 %), Naples et Leipzig (25 %)

Pot 4 : Côme (29 %) et Stuttgart (29 %)

Here are the true #draw #probabilities of the league phase of the @ChampionsLeague based on 38,000 simulations of the official draw procedure (which is complicated). Most likely matches: Villarreal vs PSG, Bayern, or Inter (43%). Small fluctuations are due to the sampling error. pic.twitter.com/yJ65M3CHQ2 — Julien Guyon (@julienguyon1977) August 27, 2026