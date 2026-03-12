LDC – Le PSG en lice pour les récompenses de la semaine

Grâce à sa large victoire face à Chelsea (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG est en lice pour les récompenses de la semaine de l’UEFA.

Le PSG s’est réveillé au meilleur des moments. Dans le dur ces dernières semaines, l’équipe de Luis Enrique a livré une fin de match de folie pour s’imposer largement face à Chelsea (5-2) et prendre une vraie option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions avant le match retour à Londres, le 17 mars prochain. Et durant cette rencontre, un homme a permis aux Rouge & Bleu d’être plus serein avant le déplacement à Stamford Bridge : Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia en lice pour les titres de meilleur joueur et plus beau but

Entré à l’heure de jeu, l’international géorgien a été élu homme du match. Et pour cause, il est impliqué sur les trois buts parisiens en fin de rencontre avec un doublé et une passe décisive. Sans surprise, il est en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de la semaine. Mais la concurrence sera rude face à Federico Valverde (Real Madrid), auteur d’un triplé face à Manchester City (3-0), Michael Olise, impressionnant avec un doublé et une passe décisive sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (1-6), et Julian Alvarez, également auteur d’un doublé et d’une passe décisive contre Tottenham (5-2). Pour voter, c’est ici.

En plus de ce possible titre d’homme du match, le numéro 7 parisien est également en course pour remporter le titre du plus beau but de la semaine grâce à sa frappe enroulée puissante pour le 4-2. Et il n’est pas le seul Parisien présent pour remporter cette récompense. En effet, Vitinha, grâce à son lob tout en sang-froid face à Filip Jörgensen, est aussi en lice. Ils seront en concurrence avec Enzo Fernandez, buteur au Parc des Princes, et le troisième but de Federico Valverde face aux Citizens. Pour voter, c’est ici.

Valverde magic 🪄

Kvara special strike 😮‍💨

Enzo Fernández clinical finish 👏

Vitinha lob 😍



Which goal is your favourite? ⚽️#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/6wmGupNYvM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026