LdC : Le PSG en route pour inscrire son nom dans l’histoire d’Anfield face à Liverpool

Ce mardi (21h sur Canal +), le PSG se déplace dans le nord de l’Angleterre pour y affronter Liverpool FC. Afin de rallier les quarts de finale de Ligue des Champions, les Rouge & Bleu doivent réaliser ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire du club de la capitale : s’imposer à Anfield.

Le 5 mars dernier, il y a une semaine à peine, le PSG dominait considérablement Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes, pour au final, une défaite au goût amère. Face à ce que beaucoup d’observateurs du football en Europe considèrent comme la meilleure équipe du continent en 2024 / 2025, les hommes de Luis Enrique récitent leur gammes. Cependant dans les derniers instants de la rencontre (86e), Mohamed Salah est remplacé par Hervey Elliott, qui lui touche son premier ballon à la 87e, pour tromper Gianluigi Donnarumma et donner la victoire aux siens, 0-1. Comme l’impression que le Parc des Princes, ce soir là, n’a pas su être la forteresse que peut-être Anfield. C’est en tous cas comme ça que les connaisseurs du football d’outre-Manche qualifient l’antre de Liverpool. Mais alors comment les Reds ont fait d’Anfield, une forteresse ? En ce qui concerne les clubs français, et donc le PSG, le calcul est simple. Liverpool a, dans son histoire européenne, affronté sept fois un club français en match retour à élimination directe à Anfield. Le bilan ? Sept victoires, 19 buts marqués et un seul encaissés. Outre les performances sportives, c’est une véritable expérience de vie qui semble attendre Ousmane Dembélé et sa bande ce mardi, dès l’arrivée au L4 0TH d’Anfield Road, à Liverpool : « Anfield, c’est un stade qu’on ne voit pas venir. On s’engouffre dans des petites rues, avec des maisons à briques rouges bordées d’un jardin de 10 m² et tout à coup, un portail imposant apparaît. Ça y est, on est à Anfield« , raconte Jean-Michel Larqué, dans les colonnes de L’Equipe du jour, qui s’est déplace à Anfield avec l’AS Saint-Etienne en 1977. Les travées, le You’ll Never Walk Alone, le couloir … autant d’éléments qui font de ce stade, un des plus mythiques du monde, et un véritable paramètre à prendre en compte pour toutes les équipes adverses qui s’y déplacent, qui plus est, pour un match aussi important que ce Liverpool – PSG.

Le stade Anfield Road Stand, situé dans le quartier d’Anfield à Liverpool (Image Getty Images / AFP)

Les failles de la forteresse

Si Anfield est dépeint par beaucoup comme une véritable forteresse où il est difficile de s’imposer, le Paris Saint-Germain a tout de même quelques motifs d’espoir auxquels s’accrocher. Dans un premier temps, le jeu, le football. Les hommes de Luis Enrique ont su mater le Liverpool de Mohamed Salah au Parc des Princes il y a moins d’une semaine. Si dans les intentions et les principes de jeu le PSG met les mêmes ingrédients, une première fissure pourrait apparaître du côté des Reds. Dans un second temps, l’histoire, plus ou moins récente, prouve que Liverpool peut-être en difficulté à domicile, voire en échec.

L’adversaire de mon adversaire n’est pas mon ami, mais l’Olympique de Marseille a su faire ce que le PSG doit faire ce mardi. En effet, en phase de poules de Ligue des Champions le 3 Octobre 2007, les Phocéens, sous les ordres d’Eric Gerets, sont allés s’imposer à Anfield sur le score de 0-1, devenant ainsi le premier club français à gagner sur cette pelouse. Une victoire mémorable pour le football français, avec un but de Mathieu Valbuena tout aussi mémorable. Deux ans plus tard, le 20 Octobre 2009, c’est au tour de l’Olympique Lyonnais de dompter Anfield, avec une victoire dans les ultimes instants (1-2), là aussi en phase de poules de C1. Les buteurs de l’époque pour l’OL étaient Maxime Gonalons (72′) puis César Delgado (90+1′), entré à la 86e minute de jeu. Yossi Benayoun avait ouvert la marque pour Liverpool à la 41e.

Liverpool 1 – 2 OL le 20 Octobre 2009 à Anfield (Image : Reuters)

Le Cholismo n’était pas mort !

Pour les échecs plus récents de Liverpool à Anfield en Coupe d’Europe, Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont lourdement inclinés face à l’Atalanta Bergame. Le 11 Avril 2024, les hommes de Gian Piero Gasperini se rendent dans le nord de l’Angleterre pour le compte des quarts de finale aller d’Europa League, et s’imposent 0-3. Gianluca Scamacca inscrit alors un doublé, et Mario Pasalic clôt le spectacle. Tous les Reds ayant pris part à cette déroute évoluent encore sous les ordres d’Arne Slot aujourd’hui. Un an plus tôt, le 21 Février 2023, l’escouade de Jürgen Klopp accueille le Real Madrid de Karim Benzema et se fait gifler sous les yeux de ses supporters 2-5.

Diego Simeone à Anfield le 11 Mars 2020 (Image : Getty Images)

Cinq ans, c’est quoi cinq ans ? La dernière défaite de Liverpool à Anfield, en match retour d’éliminations directes de Coupe d’Europe remonte à cinq ans, jour pour jour. Le 11 Mars 2020, les Reds reçoivent l’Atlético Madrid en huitième de finale retour de Ligue des Champions après s’être incliné 1-0 au Wanda Metropolitano en Espagne. Sur la pelouse d’Anfield, le scénario du match est fou. L’ancien du PSG, Georginio Wijnaldum donne l’avantage à Liverpool et égalise au score cumulé. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes filent en prolongation. Roberto Firmino donne rapidement l’avantage à Liverpool avant de voir Marcos Llorente égaliser puis redonner l’avantage à l’Atlético Madrid au score cumulé (2-3 ; 2-2 sur le match). Et le Cholismo renaquit. Dans les ultimes instants des prolongations, à la 120+1′, Alvaro Morata vient clôturer le spectacle, donner la victoire à son équipe sur ce match retour à Anfield, et confirmer la qualification en quart de finale sur l’aller / retour. Une rencontre qui pourrait être le parfait exemple de ce que les joueurs de Luis Enrique doivent réaliser sur le plan psychologique : Être menés au score sur une double confrontation, ne jamais rien lâcher, continuer de jouer son football et faire d’une antre mythique un stade lambda.

Des Parisiens gonflés à bloc

Cette saison en Premier League, le Liverpool d’Arne Slot a également su montrer quelques failles. Si le bilan de l’équipe de Virgil van Dijk est on ne peut plus décisif, la défaite face à Nottingham Forest (0-1) à Anfield le 14 Septembre est à noter. Liverpool, à domicile, a également concédé deux matchs nuls face à des équipes à leur portée : Fulham (2-2, le 14 décembre) et Manchester United (2-2, le 5 janvier). Lors de sa dernière sortie (J28 de PL) face à Southampton ce samedi 8 Mars, Liverpool a été mené au score par les Saints qui ont ouvert la marque juste avant la mi-temps par le biais de William Smallbone, bénéficiant d’une bourde, une mésentente, entre Virgil van Dijk et son gardien Alisson, comme pour prouver qu’un état de grâce peut se limiter de la 1ère à la 90e minute d’un huitième de finale aller de C1. Le dernier de Premier League a ensuite coulé en 2nd période face au premier, et a fini par s’incliner 3 buts à 1.

Comme la saison passée face au FC Barcelone, rares sont les observateurs qui croient en la réalisation de l’exploit du Paris Saint-Germain, en témoigne le logiciel d’Opta qui accorde seulement 15% de chances de qualification aux Parisiens. Un chiffre parlant ? Que faire dans le vestiaire Rouge & Bleu. En effet, selon plusieurs indiscrétions des médias, le discours tenu par Achraf Hakimi, Willian Pacho, Vitinha ou encore Luis Enrique en après match n’est aucunement différent de celui tenu en interne. Si la frustration a pris place, celle-ci l’a rapidement laissé à la confiance. En conférence de presse après la victoire (1-4) sur le terrain du Stade Rennais, Luis Enrique a évoqué l’espoir avant ce déplacement à Anfield : « Je vous ai menti. Bien sûr que je pense à Liverpool. J’ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort […] Le football permet les surprises, c’est sa magie, ce n’est pas toujours le plus riche qui gagne. Quand on perd un match aller comme ça, oui, on est très triste. Mais après, on a digéré cette émotion, on a repris nos esprits […] L’équipe a répondu de manière très sérieuse et on est plein d’espoir avant Liverpool« .

Si la victoire et la qualification du Paris Saint-Germain ce mardi à Anfield relèverait de l’exploit et serait une nouvelle page dans l’histoire du club, la prouesse parisienne reste tout de même possible. Le niveau de jeu affiché depuis le mois de décembre, l’intensité mise rencontres après rencontres, les individualités qui parviennent à briller, ou encore les résultats acquis sur les tableaux d’affichage ou sur le terrain, autant de motifs d’espoir qui placent le PSG dans une situation qu’il n’a que très peu l’habitude de vivre sur la scène européenne : celle du chasseur. Si les observateurs du football européen accordent peu de chances au club de la capitale à Anfield, le vent d’espoir qui émanent du Paris Saint-Germain lui-même a rarement été constaté ces dernières saisons sous les cieux parisiens.

