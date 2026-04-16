LDC – Le PSG fait désormais partie des cadors européens

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG s’installe comme l’un des clubs les plus réguliers en C1 ces dernières années.

Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Liverpool (0-2) pour valider sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Les Parisiens restent sur trois qualifications de suite dans le dernier carré de la Champions League et sur cinq demi-finales lors des sept dernières éditions. Historiquement, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich, 26 victoires finales à leur actif, figurent parmi les candidats déclarés au gain annuel de la Ligue des champions. Un quatrième club se glissait parmi les favoris au gré de son recrutement estival, de sa saison, ou de sa permanence au plus haut niveau, lance Le Parisien. Mais pour le quotidien francilien, ce temps est révolu. Les prochaines saisons commenceront par un quatuor déjà au complet pour empocher la Coupe aux grandes oreilles. Il y aura toujours le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et « il y aura le PSG, désormais crédible et légitime à chaque démarrage de l’épreuve reine en Europe. »

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Luis Enrique, grand artisan de cette réussite

Pour garder le rythme et maintenir son niveau, le PSG ne pourra pas se passer de la magie de Luis Enrique, assure Le Parisien. L’ancien sélectionneur de la Roja possède une méthode aux résultats immédiats. Une sorte de recette, avance le quotidien francilien. C’est donc l’histoire d’un entraîneur qui se trouve au bon endroit et au bon moment, la clé en général. Luis Enrique adore Paris et la galaxie PSG adore Luis Enrique. Le coach du PSG devrait très rapidement parapher un nouveau contrat qui le liera aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2030. « Il sera alors aligné sur l’échéance de Luis Campos, l’autre artisan de cette réussite. » En conservant dans leur duo les mêmes automatismes de pensée sur la vision de l’équipe à moyen terme, ils la mettent en condition pour gagner la Ligue des champions. En 2027, le PSG sera encore favori, conclut Le Parisien.