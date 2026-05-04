LDC – Le PSG jouera avec son maillot Night Edition à Munich

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour y défier le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions. Il jouera avec son cinquième maillot.

Le PSG se déplace à Munich mercredi soir pour y défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après sa victoire spectaculaire au Parc des Princes mardi dernier (5-4), le PSG voudra terminer le travail à l’Allianz Arena. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet. Seuls Quentin Ndjantou, absent de longue date, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier vont manquer à l’appel. Le coach du PSG pourra ainsi aligner une équipe très compétitive pour tenter d’aller chercher la qualification en finale.

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Ils le porteront pour la troisième fois cette saison

Le Parisien indique que le PSG devrait jouer avec son maillot Night Edition sur la pelouse de l’Allianz Arena. Ce sera la troisième fois que les Parisiens porteront le cinquième maillot de la saison. Il l’avait inauguré lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes (5-2) avant de le porter à nouveau lors du quart de finale retour contre Liverpool à Anfield (0-2).