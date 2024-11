Le PSG a connu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec sa défaite (1-0) sur la pelouse du Bayern Munich. Si dans les faits le club de la capitale est au plus mal en C1, les regrets peuvent être légitimes.

Après cinq journées de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, le PSG pointe à la 25e place avec quatre points et est donc éliminé virtuellement dès le premier tour. Cependant, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le Paris Saint-Germain pourrait avoir des regrets. En effet, selon les chiffres récoltés et dressés par Opta, le club de la capitale est l’équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions cette saison avec un écart de 16 places entre son classement réel et celui attendu (expected position). Ainsi, plutôt qu’à la 25e place, les statistiques auraient attendu le PSG à la 9e place au classement.