LdC – Victorieux de Brest (0-3), le PSG prend une belle option pour les 8es de finale

Grâce à un doublé de Dembélé et un penalty de Vitinha, le PSG s’est montré intraitable pour s’imposer face à Brest (0-3) avant le match retour à Paris.

Dans cette affiche franco-française, le PSG devait afficher le même état d’esprit que les semaines précédentes pour revenir de son déplacement en Bretagne avec un avantage, avant le match retour au Parc des Princes le 19 février prochain. Et pour éviter toute mauvaise surprise, Luis Enrique avait sorti sa meilleure équipe du moment. Pas encore au point physiquement, Khvicha Kvaratskhelia a débuté sur le banc afin de laisser place à une attaque 100% française composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Dominateur en début de rencontre, le PSG n’a pas été inquiété mis à part sur une relance manquée de Gianluigi Donnarumma qui a failli se transformer en but gag (12e). Mais après une première occasion de Joao Neves repoussée par Marco Bizot, l’arbitre a consulté le VAR pour une main évidente de Pierre Lees-Melou sur une frappe d’Ousmane Dembélé. Un penalty logiquement accordé et transformé avec sang-froid par Vitinha (1-0, 21e). Mais, les Brestois n’ont pas abdiqué et Abdallah Sima a touché le poteau sur une tête après un corner (35e). Juste avant ce coup de pied arrêté, Willian Pacho avait réalisé un excellent retour défensif dans les pieds de l’attaquant du SB29 (34e). Si Achraf Hakimi était proche d’un contre-son-camp en dégageant un centre dangereux de Mahdi Camara sur le poteau de Gianluigi Donnarumma, les joueurs de Luis Enrique ont été intraitables en transition rapide juste avant la pause. Après une sortie de balle remarquable, le serial buteur Ousmane Dembélé a profité d’un Massadio Haïdara craintif défensivement pour tromper Marco Bizot d’une frappe placée au premier poteau (0-2, 45e). Le 14e but en 2025 pour le numéro 10 parisien. Sérieux et appliqué, le PSG a regagné les vestiaires avec cet avantage de deux buts (0-2).

En seconde période, le PSG a confirmé un peu plus sa domination. Si Gianluigi Donnarumma a d’abord réalisé une parade réflexe sur un nouveau tir d’Abdallah Sima (48e), les Parisiens ont cru marquer un nouveau but grâce à Désiré Doué sur une offrande de Bradley Barcola, mais avec l’aide du VAR l’international français a été signalé en position de hors-jeu pour quelques millimètres. Mais pour tuer tout suspense, le PSG s’en est remis à son serial buteur, Ousmane Dembélé. Après avoir manqué une occasion (58e), le numéro 10 parisien a profité d’une erreur de relance de la défense brestoise pour marquer un nouveau doublé d’un tir contré (0-3, 66e). Dans une fin de rencontre en gestion avec plusieurs changements, le PSG s’est logiquement imposé sur un large score (0-3) et disputera son match retour au Parc des Princes mercredi prochain (19 février).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que c’est la 100e de Marquinhos en Ligue des champions avec le PSG.

5′ Pour l’instant, les Parisiens ont la maîtrise du ballon et tentent de trouver une faille dans le bloc brestois.

10′ Après une longue possession de balle du PSG, Hakimi centre au premier poteau. Dembélé arrive en retard et Bizot finit par capter le ballon.

12′ Le dégagement de Donnarumma est contré de la tête par Ajorque. Heureusement, ça passe à côté du but.

17′ La voici la première occasion du PSG !!! Après une belle combinaison entre plusieurs parisiens dans la surface, Joao Neves voit son tir être repoussé par Bizot.

18′ Le VAR est en cours pour une main évidente de Lees-Melou devant le but de Bizot après une frappe de Dembélé.

19′ PENALTY POUR LE PSG. Après visionnage des images, l’arbitre désigne le point de penalty.

21′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (0-1). Le Portugais transforme le penalty en toute tranquillité.

23′ Très beau geste défensif de Marquinhos face à Ajorque pour détourner un centre de Lala.

28′ Trouvé sur une louche de Vitinha, Dembélé tente une reprise difficile en première intention. C’est manqué par le numéro 10 parisien.

30′ Servi sur son côté, gauche Barcola crochète Lala puis arme une frappe enroulée. Ça passe au-dessus. Les Parisiens font mal aux Brestois sur les transitions rapides.

31′ Quel festival technique de Vitinha dans l’entrejeu pour se débarrasser de quatre Brestois. Malheureusement, sa passe est ensuite mal dosée pour Barcola.

34′ Après s’être manqué dans un duel avec Sima, Pacho a fait l’effort pour revenir et retirer le ballon dans les pieds du Brestois qui se présentait face à Donnarumma.

35′ Le POTEAU POUR BREST. Sur le corner qui suit, la tête de Sima, dévié par Marquinhos, touche le poteau de Donnarumma.

38′ Sur une transition rapide, Doué provoque sur son côté droit et centre. Barcola passe devant Chardonnet mais sa frappe passe juste à côté du poteau de Bizot. Pas de corner alors que le ballon a été touché par le capitaine brestois…

39′ Hakimi proche d’un c.s.c pour dégager un centre dangereux de Camara. Ça touche même le poteau de Donnarumma !!! Les Brestois se montrent dangereux dans cette fin de première période.

45′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (0-2). Qui de mieux que le serial buteur Dembélé pour marquer le but du break. Sur une transition rapide après une magnifique ressortie de balle, Dembélé fait reculer Haidara puis le numéro 10 parisien place une frappe précise au premier poteau, qui surprend Bizot.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause à Roudourou. Grâce à des buts de Vitinha (penalty) et Dembélé, le PSG est devant au score (0-2) face à une équipe de Brest qui n’a pas lâché avant le second but parisien.

46′ La seconde période débute. Aucun changement côté parisiens.

48′ L’arrêt réflexe incroyable de Donnaruma pour repousser un tir de Sima.

50′ Le PSG croyait au troisième but. Sur une passe de Dembélé, Barcola part à la limite du hors-jeu et offre une offrande à Doué qui marque dans le but vide. Après une longue consultation du VAR, le but est refusé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres de Barcola.

58′ Dembélé proche du doublé. Sur une magnifique talonnade de J.Neves, Dembélé se trouve dans la surface mais son tir passe à côté.

62′ Nouvelle occasion manquée par le PSG. Lancé dans la profondeur, Barcola se présente face à Bizot mais se manque un peu dans son tir, sorti par le portier du SB29.

66′ BUTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DEMBELEEEEEE (0-3). Avec pas mal de réussite, Dembélé récupère un mauvais renvoi de la défense et trompe Bizot grâce à un tir dévié par Chardonnet.

67′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia prend la place de Doué. La première en Ligue des champions avec le PSG pour le Géorgien.

67′ Après une mauvaise relance de Dembélé, Camara tente une frappe de loin. Donnarumma détourne puis Marquinhos dégage devant Ajorque, qui était en embuscade.

70′ Carton jaune pour Barcola après une faute involontaire sur Haïdara. L’appui du Parisien a glissé puis il a fauché involontairement le défenseur du SB29. Une faute causée par cette affreuse pelouse.

74′ Deuxième changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Lee.

82′ Dernier changement pour le PSG. Le double buteur Dembélé cède sa place à Ramos.

88′ Bien servi par Vitinha, Kvarastskhelia se fait reprendre par la défense après un dribble manqué.

89′ La frappe lointaine de Vitinha repoussée difficilement par Bizot.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé à Roudourou. Sans trembler et avec sérieux, le PSG s’est largement imposé face au Stade Brestois (0-3) grâce à un penalty de Vitinha et un nouveau doublé de Dembélé. Les Parisiens auront une avance confortable avant le retour au Parc des Princes la semaine prochaine (0-3).

Feuille de match de Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain

Barrage aller de la Ligue des champions – Stade : Le Roudourou -Horaire : 18h45 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Irfan Peljto – Arbitres assistants : Senad Ibrasimbemgovic et Davor Beljo – Quatrième arbitre : Milos Gigovic – VAR : Tomasz Kwiatkowski et Piotr Lasyk – Buts : Vitinha (21e), Dembélé (45e, 66e), Doué (50′) – Cartons : Barcola (70e), Chardonnet (73e)

Le XI de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara (Salah, 83e), Lees-Melou (Pereira-Lage, 83e), Magnetti (Fernandes, 64e) – Faivre (Doumbia, 72e), Ajorque, Sima (Baldé, 64e) Remplaçants : Coudert, Jauny, Ndiaye, Fernandes (64e), Doumbia (72e), Zogbe, Baldé (64e), Le Cardinal, Pereira-Lage (83e), Salah (83e)

: Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara (Salah, 83e), Lees-Melou (Pereira-Lage, 83e), Magnetti (Fernandes, 64e) – Faivre (Doumbia, 72e), Ajorque, Sima (Baldé, 64e) Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes,- F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué (Kvaratskhelia, 67e), Dembélé (Ramos, 82e), Barcola (Lee, 74e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Kvaratskhelia (67e), G.Ramos (82e), Lee (74e), L.Hernandez, Mayulu, Beraldo

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes,- F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué (Kvaratskhelia, 67e), Dembélé (Ramos, 82e), Barcola (Lee, 74e)