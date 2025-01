LDC – Le PSG ne pourra pas être éliminé ce mercredi soir

Ce mercredi soir, le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Les Parisiens devront s’imposer pour encore croire en la qualification. Une chose est sûre, il ne sera pas éliminé ce soir.

Avec deux victoires, un nul et trois défaites, le PSG est en point en Ligue des champions. 26e au classement, le club de la capitale est actuellement éliminé. Il a encore deux matches pour inverser la tendance. S’il y avait un scénario qui faisait que les Rouge & Bleu pouvaient être éliminés dès ce soir, celui-ci n’aura pas lieu en raison de la défaite de Benfica contre le FC Barcelone (4-5).

Quatre points pourraient permettre au PSG de se qualifier

Comme le rapporte Le Parisien, les victoires VfB Stuttgart, futur adversaire du PSG, contre le Slovan Bratislava (1-3), du PSV Eindhoven face à l’Étoile Rouge Belgrade (2-3) et le match nul du Club Bruges contre la Juventus (0-0), « si la donne n’a pas changé et que le PSG, reste à un point du top 24 avant le match face à City, les résultats de la soirée d’hier ne sont pas favorables au PSG. » Une concordance de nouveaux scores négatifs mercredi soir, à savoir une victoire des Celtic Glasgow face aux Young Boys de Berne et du Dinamo Zagreb sur la pelouse d’Arsenal, pourrait contraindre Ousmane Dembélé et ses partenaires à devoir gratter quatre points lors de ses deux derniers matchs, même si une victoire à Stuttgart lors de la dernière journée pourrait suffire selon certains scénarios, conclut le quotidien francilien.