LdC : Le PSG pour le meilleur … et pour le pire ?

Ce jeudi 28 août à Monaco, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025 / 2026 se tiendra. Les 36 équipes engagées pour la plus prestigieuse des compétitions européennes sont tenues en haleine jusqu’à connaître leur sort.

C’est un rendez-vous annuel pour le football européen. Le tirage au sort de la Ligue des Champions réunira les dirigeants des 36 clubs engagés en C1 ce jeudi à Monaco à partir de 18h. Sur le plan réglementaire, les équipes sont divisées en 4 chapeaux, et chacune d’entre elles affrontera deux clubs de chaque chapeaux. La restriction réside dans les championnats d’origine des clubs : il est impossible d’affronter une équipe de son championnat, et pas plus de deux équipes d’un même championnat. Concrètement, le PSG ne peut pas jouer une équipe de Ligue 1, et pas plus de deux équipes de Premier League, de Liga … . C’est dans ce contexte et à quelques heures du tirage au sort, que nous avons imaginé pour le Paris Saint-Germain, le pire et le meilleur tirage possible.

Les chapeaux pour la C1 2025 / 2026 (Image : Canal +)

Le pire tirage

Bayern Munich

FC Barcelone

Arsenal

Atlético Madrid

Naples

Sporting Portugal

Newcastle

Galatasaray

Le meilleur tirage

Borussia Dortmund

Inter Milan

Eintracht Francfort

Bruges

Slavia Prague

Bodo Glimt

Kairat Almaty

Paphos