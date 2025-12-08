LdC : Le PSG pourrait affronter l’Athletic Bilbao sans Ousmane Dembélé

Un vent d’inquiétude souffle sous les cieux parisiens à l’approche d’un nouveau rendez-vous en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain pourrait en effet être privé d’un de ses joueurs majeurs pour le dernier match européen de l’année 2025. Ousmane Dembélé est victime d’un syndrome grippal qui le rend fortement incertain pour la rencontre de mercredi face à l’Athletic Bilbao.

L’information de nos confrères du Parisien est tombée en cette fin de journée et vient perturber la préparation des joueurs du club de la capitale. Grippé, Ousmane Dembélé n’a pas pu participer à la séance d’entraînement collective ce lundi, contraint au repos en raison de son état de santé. Cette absence est une petite épine dans le pied pour Luis Enrique, qui voit l’un de ses détonateurs offensifs potentiellement forfait pour le voyage en terre basque. Le calendrier serré et l’importance de ce match pour le classement général de la ligue de C1 placent le staff médical et technique sous pression. Même si le PSG a déjà assuré sa qualification pour les phases finales, une victoire à San Mamés est primordiale. Elle permettrait non seulement de confirmer la belle victoire face au Stade Rennais (5-0) ce week-end, mais aussi de passer l’hiver au chaud en confortant une place dans le top 8, soit, directement en huitième de finale, sans passer par les seizièmes de finale comme la saison dernière. Face à cette incertitude médicale, l’état-major du Paris Saint-Germain est contraint d’activer un plan B. Le forfait, s’il se confirme, obligerait Luis Enrique à revoir ses plans pour composer son onze de départ face à l’Athletic Bilbao. Les options ne manquent pas, mais le profil unique de Dembélé est difficile à remplacer.

Les options pour Luis Enrique

Le technicien espagnol pourrait s’appuyer sur la polyvalence de joueurs comme Bradley Barcola, dont les qualités de percussion sur le flanc gauche sont indéniables, ou envisager renouveler sa confiance aux titis parisiens Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, ou encore titulariser Kang-In Lee au cœur de l’attaque Rouge & Bleu. Un changement de système, avec potentiellement un milieu de terrain renforcé pour mieux maîtriser le jeu physique des Basques serait également à l’étude. Le technicien va devoir faire preuve de finesse tactique pour pallier cette défection et trouver la bonne formule pour décrocher un résultat positif à l’extérieur, d’autant que le club enregistre déjà la blessure de longue date d’Achraf Hakimi et la suspension de Lucas Hernandez.

Incertain mais encore dans le coup ?

Toujours selon les information du Parisien, la situation d’Ousmane Dembélé est désormais sous surveillance médicale très rapprochée. Les prochaines 48 heures seront déterminantes pour évaluer sa capacité à récupérer et à rejoindre le groupe parisien pour le départ vers l’Espagne. Les supporters du Paris Saint-Germain retiennent leur souffle, espérant une amélioration rapide de l’état de leur joueur phare avant ce dernier grand choc européen de l’année 2025. Le club communiquera officiellement dès qu’une décision définitive aura été prise concernant la participation du Ballon d’Or à ce match de Ligue des Champions.