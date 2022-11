LDC : Le PSG premier du groupe H si …

Pour le compte de la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG affronte la Juventus Turin, afin de terminer cette campagne à la première place du groupe H. Une rencontre durant laquelle les Bianconeri batailleront pour préserver leur troisième place, synonyme de balance en Europa League.

Si la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions est acquise pour le Paris Saint-Germain, cette rencontre de ce mercredi 2 novembre (21h sur Canal +) a pour but de finir à la première place du groupe H. Christophe Galtier a souligné l’importance de cet objectif, hier, en conférence de presse d’avant-math : « Il y a cet objectif de finir premier. On connaît les conséquences lors des tirages quand on finit second. Nous avons cette ambition sportive. On en a parlé avec les joueurs, on est concentrés. Les gens peuvent penser que ce sera un match moins accroché. Non, ce ne sera pas le cas. Nous avons le devoir de finir premiers pour attendre un tirage plus clément« . A la fin de ce match face à la Juventus Turin, différents scénarios peuvent envoyer le PSG en huitième de finale de C1 en tant que premier de son groupe.

Le PSG premier si …

Avant le match, le PSG est premier du groupe H à égalité avec Benfica (11 points), mais devant les Portugais grâce à une différence de buts en faveur des Rouge & Bleu (+8 pour Paris, +4 pour Benfica). Leo Messi et compères préserveront cette première place si :

Le PSG gagne contre la Juventus Turin et que Benfica fait moins bien à Haïfa

gagne contre la et que fait moins bien à Haïfa Le PSG fait match nul à Turin et que Benfica fait match nul ou perd à Haïfa

fait match nul à Turin et que fait match nul ou perd à Haïfa Le PSG et Benfica gagnent et que les Portugais ne l’emportent pas avec quatre buts d’écart de plus que les Parisiens.

Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait finir cette campagne de phases de poules à la deuxième place du groupe H s’il perd ou fait match nul contre la Juventus Turin, et le Benfica fait un meilleur résultat sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Le second cas de figure pour voir les Portugais passer devant les Rouge & Bleu est que le PSG et Benfica l’emportent mais que les Lisboètes gagnent par quatre buts (ou plus) d’écarts que Paris (exemple : victoire de Lisbonne 5-0 et victoire de Paris 1-0).