LDC – Le PSG renverse l’AS Monaco et prend une option pour la qualification

Ce mardi soir, le PSG disputait son barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco avec pour objectif de prendre une option sur la qualification avant le match retour au Parc des Princes.

Comme la saison passée, le PSG doit passer par les barrages pour poursuivre son aventure en Ligue des champions. Et une nouvelle fois, le club parisien fait face à une formation française à ce stade de la compétition. Après le Stade Brestois en 2024-2025, c’est au tour de l’AS Monaco d’être confrontée aux Rouge & Bleu. Pour cette rencontre aller au stade Louis-II, Luis Enrique n’avait pas réservé de surprise dans son onze de départ avec son équipe-type du moment et un trio offensif composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Le PSG va vivre un début de match cataclysmique. Au bout de 57 secondes de jeu, l’AS Monaco a pris l’avantage grâce à une tête de Folarin Balogun, seul à la réception d’un centre d’Aleksandr Golovin (1-0, 1re). Après une relance manquée de Nuno Mendes, le bloc parisien a été pris sur chaque mouvement des Monégasques. Et cela va s’empirer au fil des minutes. Malgré une timide réaction parisienne face au bloc bas de l’ASM, l’équipe de Sébastien Pocognoli a une nouvelle fois puni les errements défensifs parisiens. Sur une touche, le bloc parisien n’arrive pas à se dégager et Folarin Balogun, bien servi par Maghnes Akliouche, n’a pas manqué son duel face à Matvey Safonov pour inscrire un doublé (2-0, 18e). Rapidement après ce deuxième but, le PSG aurait pu réduire la marque après un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia, mais Vitinha a vu sa tentative repoussée par Philipp Köhn (22e). Dans la foulée de ce raté, Ousmane Dembélé, incertain avant le match, a dû céder sa place en raison d’une blessure au mollet (26e). Et l’entrée en jeu de Désiré Doué a changé la face des Rouge & Bleu. Sur son premier ballon, l’international français a réduit la marque d’une belle frappe sèche du pied gauche (2-1, 29e). Mieux dans leur match, malgré quelques frayeurs sur les rares incursions monégasques, les champions d’Europe sont parvenus à égaliser à l’orgueil. Après une frappe de Désiré Doué repoussée par le portier allemand, Achraf Hakimi a remis les équipes à égalité d’une frappe croisée (2-2, 41e). Après une entame catastrophe, le PSG a réussi à revenir au score à la pause (2-2).

Dès le retour des vestiaires, le PSG a profité d’un carton rouge d’Aleksandr Golovin (46e), auteur d’une semelle haute sur Vitinha, pour disputer la seconde période en supériorité numérique. Les joueurs de Luis Enrique ont multiplié les offensives pour prendre enfin les devants dans cette rencontre. Désiré Doué a parfaitement répondu en inscrivant un doublé après une belle action collective parisienne (3-2, 67e). Malgré cette supériorité numérique, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à aggraver la marque, malgré quelques situations dangereuses, à l’image d’un face-à-face manqué de Bradley Barcola (81e) et les tirs de Lee Kang-in (82e, 90e+3). Après une entame catastrophique, le PSG est parvenu à renverser le match et prend donc une option pour la qualification avant le match retour au Parc des Princes, le 25 février.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Quelle catastrophe, l’AS Monaco ouvre déjà le score au bout de 57 secondes de jeu (1-0). Balogun conclut de la tête un centre de Golovin. Que d’erreurs défensives parisiennes. Tout part d’une transversale manquée de Nuno Mendes et d’une passivité défensive du bloc parisien.

6′ La timide réaction parisienne. Lancé dans la profondeur par João Neves, Barcola centre en retrait pour Dembélé, dont le tir est dégagé par la défense monégasque. Barcola était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

11′ Le centre d’Hakimi est capté par Köhn. Il manquait du monde dans la surface monégasque.

12′ Avec ce but rapide, l’AS Monaco reste désormais en bloc bas.

12′ Voici le premier tir parisien du match. Après une longue possession, Nuno Mendes trouve Kvaratskhelia au coeur de la défense, le tir du Géorgien est détourné en corner par la défense. Le corner ne donnera rien.

15′ Le PSG accélère. Sur une nouvelle action construite, Barcola est trouvé dans la surface et remise en retrait pour J.Neves. La frappe du Portugais passe au-dessus du but.

18′ C’est pas possible. Deuxième but de l’AS Monaco et doublé de Balogun (2-0). Sur une passe d’Akliouche, la défense parisienne est complètement dépassée et Balogun ne rate pas son face à face avec Safonov. L’action part d’une touche monégasque…

20′ Penalty pour le PSG !!! Après une perte de balle de Faes, Kvaratskhelia part vers le but et le Belge tacle l’attaquant parisien dans la surface.

22′ C’est pas possible. Vitinha voit son tir être détourné par Köhn.

24′ La frappe de loin de Kvaratskhelia n’est pas cadrée.

26′ Premier changement pour le PSG. Touché au mollet, Dembélé cède sa place à Doué.

29′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (2-1). Sur son premier ballon, Doué réduit la marque. Après une belle passe cachée de Barcola, le numéro 14 parisien arme une belle frappe sèche du pied gauche qui rentre avec l’aide du poteau.

35′ Nouvelle frappe de Kvaratskhelia, mais ça passe à côté.

37′ Chaque offensive de Monaco est un calvaire pour la défense du PSG.

40′ Sur une transition rapide, Akliouche remonte le ballon et sert Adingra à gauche. La frappe de la recrue n’est pas cadrée.

41′ EGALISATION DU PSG (2-2). À gauche, Doué repique dans l’axe et arme une frappe puissante détournée par Köhn. Hakimi est à la réception du ballon et égalise d’une frappe croisée.

43′ Nouvelle frappe d’Adingra non cadrée.

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Quel numéro en solitaire de Kvaratskhelia qui passe en revue toute la défense de Monaco mais sa frappe ne trouve pas le cadre.

45’+2 Excellent coup franc obtenu par Nuno Mendes proche de la surface. Le tir de Neves termine dans les gants de Köhn.

45’+3 C’est la pause à Louis-II avec un match à rebondissements (2-2). Après un début de match catastrophique, le PSG a su réagir en égalisant grâce à un Désiré Doué décisif.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

46′ Grosse semelle de Golovin sur la cheville de Vitinha. Pour l’instant, le Russe prend un simple carton jaune mais cela doit se transformer en rouge.

47′ Avec l’aide du VAR, Golivin est logiquement exclu. Le PSG va jouer en supériorité numérique toute la seconde période. Le Russe manquera aussi le match retour.

51′ Les Parisiens multiplient les passes pour trouver la faille face au bloc bas de l’ASM.

54′ C’est la panique dans la défense de Monaco après un centre de Doué.

55′ Le PSG se montre pressant avec plusieurs situations de frappes. Pour l’instant la défense monégasque tient bon.

58′ Monaco renforce sa défense avec la sortie d’Akliouche et l’entrée de Diatta.

60′ Le centre de Doué n’est pas repris par Hakimi et Zaïre-Emery, ça se rapproche pour les Parisiens.

62′ La frappe de Zaïre-Emery est dévissé et passe à côté du poteau de Köhn. Belle action parisienne avec la percussion de Barcola et la remise de Doué.

65′ Sur un nouveau centre de Doué, J.Neves n’arrive pas à cadrer sa tête.

67′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DOUE (2-3). Quelle action collective parisienne avec une belle remontée de balle. Après un relais entre Kvaratskhelia et Hakimi, Zaïre-Emery est trouvé dans la surface et sert Doué, qui trompe Köhn d’une frappe puissante du gauche.

68′ La réaction monégasque. Sur une frappe de Zakaria, Safonov se détend bien et détourne en corner.

69′ Deuxième changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Lee.

70′ Attention aux Parisiens. Sur un corner, Marquinhos touche le ballon de la main, mais pas de VAR. Le capitaine parisien s’en sort bien.

78′ La frappe déviée de Lee retombe juste au-dessus de la cage de Köhn. Sur le corner qui suit, la frappe lointaine d’Hakimi s’envole.

81′ Sur un service de Zaïre-Emery, Barcola s’emmène le ballon entre les deux défenseurs et se présente face à Köhn mais le portier allemand repousse, avec réussite, en corner.

81′ Dernier changement pour le PSG. Barcola cède sa place à G.Ramos.

82′ La frappe lointaine de Lee passe juste à côté.

88′ Après un bon dédoublement de J.Neves à gauche, le Portugais sert en retrait Vitinha, mais le tir du vice-capitaine parisien passe largement au-dessus.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 Sur un centre de Doué, Köhn s’impose devant G.Ramos.

90’+3 La frappe de Lee est repoussée par Köhn.

90’+4 C’est terminé au Stade Louis-II. Après une entame catastrophique, le PSG a réussi à renverser l’AS Monaco (2-3) et prend une option sur la qualification avant le match retour au Parc des Princes le 25 février.

Feuille de match AS Monaco / Paris Saint-Germain

Barrage aller de Ligue des champions – Stade : Louis-II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Jesús Gil Manzano – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Guillermo Cuadra – VAR : Carlos del Cerro Grande et Valentín Gómez – Buts : Balogun (1e, 18e), Doué (29e, 67e), Hakimi (41e) – Cartons : Faes (21e), Zakaria (29e), Golovin (47e, rouge)

Le XI de Monaco : Köhn – Vanderson (Coulibaly, 70e), Teze, Faes, Caio Henrique – Camara, Zakaria (c) – Akliouche (Diatta, 58e), Golovin, Adingra (Bamba, 70e) – Balogun (Biereth, 83e) Remplaçants : Stawiecki, Lienard, Biereth (83e), Idumbo, Bamba (70e), Diatta (58e), Coulibaly (70e), Touré, Nibombe

: Köhn – Vanderson (Coulibaly, 70e), Teze, Faes, Caio Henrique – Camara, Zakaria (c) – Akliouche (Diatta, 58e), Golovin, Adingra (Bamba, 70e) – Balogun (Biereth, 83e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia (Lee, 69e), Dembélé (Doué, 26e), Barcola (G.Ramos, 81e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Lee (69e), Dro Fernandez, G.Ramos (81e), Doué (26e), Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia (Lee, 69e), Dembélé (Doué, 26e), Barcola (G.Ramos, 81e)