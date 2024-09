Ce mercredi soir, le PSG faisait ses débuts en Ligue des champions face à Girona. Dans la douleur, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le fil (1-0).

Le PSG faisait son entrée en lice dans ce nouveau format de la Ligue des champions. Avec un calendrier chargé, le club parisien ne devait pas laisser de points en route et avait l’occasion de bien entamer sa campagne européenne face à une équipe inexpérimentée dans la compétition, Girona. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive avec la présence du trio Fabian Ruiz – Zaïre-Emery et Vitinha dans l’entrejeu.

Le résumé du match

Dans une première période très pauvre, le PSG a tenté pendant les premières minutes de trouver la faille dans le bloc bas de Girona. Le premier à se mettre en évidence a été Warren Zaïre-Emery, mais sa frappe contrée a frôlé le poteau de Paulo Gazzaniga (11′). Dans la foulée, le Titi a servi d’une talonnade bien sentie Marco Asensio (13′), dont la frappe croisée n’a pas trouvé le cadre. Par la suite, plus aucune occasion sérieuse pour des Rouge & Bleu timides dans cette rencontre. Les Parisiens sont rentrés aux vestiaires avec aucun tir cadré (sur 6 tirs tentés). En face, Girona est parvenu par séquence à conserver le ballon mais n’a pas mis en danger Matvey Safonov avec aucun tir dans ces 45 premières minutes.

En seconde période, les Parisiens ont montré un visage plus offensif. Si Gérone restait dangereux sur certaines situations, c’est bien le PSG qui a poussé pour trouver la faille. Mais, Ousmane Dembélé a d’abord a raté une occasion immanquable en prenant trop son temps et laissant Ladislav Krejci revenir dans ses pieds (55′). Quelques minutes plus tard, le numéro 10 parisien a trouvé la transversale du portier de Girona (62′). Par la suite, les Rouge & Bleu ont poussé pour ouvrir le score mais Randal Kolo Muani était proche de trouver le cadre (82′) tandis qu’Achraf Hakimi a buté sur Paulo Gazzaniga (85′) à bout portant. Finalement, le PSG a été récompensé sur une accélération et un centre de Nuno Mendes, bien aidé par une erreur de main du portier argentin (1-0, 90’+1). Un succès dans la douleur mais ô combien important dans ce calendrier chargé qui attend les Parisiens dans les prochaines rencontres.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi de cette rencontre est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous.

1′ Après 25 secondes de jeu, Barcola sème déjà la zizanie dans la défense espagnole. Girona se dégage non sans mal.

3′ Pacho renvoie un centre dangereux de Bryan Gil, qui avait pris le meilleur sur Hakimi dans le couloir droit.

9′ Pour l’instant, les Parisiens n’arrivent pas à trouver la faille dans le bloc bas de Gérone et font circuler le ballon.

11′ Après une longue transversale de Vitinha, Hakimi réussit son contrôle et sert en retrait Zaïre-Emery. La frappe détournée du Titi frôle le poteau. Le corner qui suit ne donne rien.

13′ Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Trouvé sur une talonnade bien sentie de Zaïre-Emery, Asensio tente sa chance dans un angle fermé, ça passe à côté du but de Gazzaniga.

17′ Carton jaune logique pour Marquinhos, après un coup de coude dans le visage de Gutierrez.

24′ Le PSG n’arrive pas à changer de rythme depuis le début de la rencontre. Beaucoup de touches de balle face au bloc bas de Gérone.

27′ Le PSG tente enfin de mettre de la vitesse. Après une provocation de Barcola sur son côté gauche, le Français sert Hakimi, qui laisse passer le ballon pour Ruiz. La frappe de l’Espagnol prenait la direction du but mais un défenseur de Girona s’est interposé.

34′ Très longue séquence de possession de balle de Girona de 2 minutes 35 secondes, qui se termine par un centre capté par Safonov.

39′ Asensio, visiblement touché à la cuisse, cède sa place à Kolo Muani.

42′ Six tirs, zéro cadré pour les Parisiens pour l’instant. De son côté, Girona n’a tenté aucun tir dans cette première période. Un rythme très lent dans cette rencontre.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes. Dans une première période timide, le PSG n’est pas parvenu à changer de rythme pour trouver la faille face au bloc bas de Girona.

46′ La seconde période débute au Parc des Princes.

48′ Première frappe cadrée pour le PSG dans ce match, mais la tentative molle de Fabian Ruiz n’inquiète pas Gazzaniga.

50′ Vitinha sort de justesse un ballon dangereux dans la surface devant Van de Beek.

51′ Enfin le PSG tente de mettre de la vitesse avec un contre mené par Dembélé et Hakimi. Le centre du Marocain est relâché par Gazzaniga mais la défense de Girona reste vigilante et dégage le danger.

52′ Safonov détourne une tête de Stuani. Attention aux Parisiens.

55′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG !!! Après un magnifique travail de Kolo Muani, Dembélé est servi et se présente devant Gazzaniga. Mais le numéro 10 parisien prend trop son temps et Krejci intervient parfaitement dans les pieds du Français. Quel raté d’Ousmane Dembélé !!!

57′ Cette fois-ci, Dembélé arme une frappe, captée par Gazzaniga.

62′ ENCORE UNE FOIS DEMBELE. Le numéro 10 parisien touche la transversale de Gazzaniga.

63′ Triple changement au PSG. Barcola, Vitinha et Fabian Ruiz sont remplacés par Doué, Lee et J.Neves .

. 71′ Trouvé sur corner, Kolo Muani voit sa tête passer juste à côté du cadre.

73′ Le centre tendu d’Hakimi est proche d’être repris par Kolo Muani. Les Parisiens poussent dans ce dernier quart d’heure du match.

74′ Carton jaune pour Gazzaniga pour gain de temps.

78′ Coup franc intéressant aux abords de la surface obtenu par Dembélé. Hakimi prend sa chance mais ça file largement au-dessus.

80′ Kolo Muani tente une aile de pigeon sur un centre de Lee, ça passe à côté. Les Parisiens continuent d’insister.

82′ OCCASION POUR KOLO MUANI. Trouvé dans un petit espace, l’attaquant français croise trop sa frappe. Dommage.

85′ Hakimi bute sur Gazzaniga !!! C’est pas possible !!!!

86′ Après un bon travail, Kolo Muani sert en retrait Dembélé dans la surface. La frappe du Français s’envole.

90′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDESSSSSSSS (1-0). Le centre du Portugais est mal capté par Gazzaniga qui lâche le ballon dans son propre but.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 Dernier changement au PSG, Beraldo prend la place de Dembélé.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG s’impose sur le fil face à Gérone grâce à un but de Nuno Mendes dans les derniers instants du match (1-0), bien aidé par l’erreur de main de Gazzaniga. Un grand soulagement pour les Rouge & Bleu pour prendre les trois premiers points dans ce classement général.

Feuille de match PSG / Girona

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Bastian Danker et Christian Dingert – But : Nuno Mendes (90′) Cartons : Marquinhos (17′), Krejci (20′), Romeu (43′), Gazzaniga (74′)