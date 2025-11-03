LdC : Le PSG s’échauffera avec un maillot en hommage à son sacre en C1

Le PSG arborera une nouvelle tenue d’échauffement ce mardi (21h sur Canal +) avant la rencontre face au Bayern Munich. Un maillot en hommage à son sacre en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain continuera de célébrer son sacre en Ligue des Champions ce mardi au Parc des Princes. En effet, à l’occasion de la quatrième journée face au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique arboreront une nouvelle tenue d’échauffement aux couleurs bleu, blanc, rouge, rendant hommage à un moment bien particulier de la victoire du club de la capitale : la célébration aux pied de l’Arc de Triomphe avec le bus et le feu d’artifice aux couleurs du drapeau français.