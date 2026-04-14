LDC – Le PSG s’impose à Liverpool et se qualifie pour les demi-finales

Ce mardi soir, le PSG affrontait Liverpool à Anfield avec pour ambition de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Pour la troisième année de suite, le PSG voulait se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes face à Liverpool, l’équipe de Luis Enrique avait pris une réelle option sur la qualification, mais devait terminer le travail à Anfield ce mardi soir. Pour cela, le coach parisien n’avait pas réservé de surprise dans son onze, en alignant les mêmes joueurs que la semaine passée.

Le résumé du match

Dans un début de match rythmé, le PSG a réussi à bien contenir le pressing de Liverpool lors des premières minutes et s’est même procuré la première occasion du match. Trouvé dans la profondeur, Warren Zaïre-Emery a été devancé par Giorgi Mamardashvili qui a dégagé le ballon, revenu sur Ousmane Dembélé. D’un tir lointain, le Ballon d’Or a tenté sa chance mais le portier géorgien est bien revenu pour repousser du poing (9e). Par la suite, le numéro 10 parisien a eu une nouvelle occasion mais son tir face au but de Liverpool n’a pas trouvé le cadre (17e). Malgré la sortie sur civière d’Hugo Ekitike (29e), les Reds étaient proches de rattraper leur retard mais Matvey Safonov puis Marquinhos ont réalisé des gestes héroïques pour empêcher Liverpool de reprendre espoir (31e). Du côté du PSG, Nuno Mendes a aussi dû quitter ses partenaires, remplacé par Lucas Hernandez (28e) mais cela n’a pas empêché les champions d’Europe de bien finir sans pour autant bien négocier leur dernier geste à l’image des tirs de Vitinha (42e) et d’Ousmane Dembélé (44e). Une première période ouverte qui a vu les Parisiens bien résister face à Liverpool (0-0).

En seconde période, le PSG a grandement souffert et a même perdu un deuxième joueur sur blessure : Désiré Doué (52e). Face aux vagues anglaises, la défense parisienne est parvenue à tenir, avec notamment une charnière Marquinhos-Pacho solide et un Safonov présent dans les airs. Liverpool a même vu son penalty être annulé après consultation du VAR, après un contact trop léger entre Willian Pacho et Alexis Mac Allister (65e). Quelques minutes plus tard, Matvey Safonov a brillé sur une frappe du jeune Rio Ngumoha (71e). Mais cette équipe parisienne a des ressources folles. En difficulté jusque-là, Ousmane Dembélé a délivré son équipe d’une frappe parfaitement placée à l’entrée de la surface (1-0, 71e). Une délivrance pour les joueurs de Luis Enrique. En gestion par la suite, et avec une défense de fer, les Parisiens ont même aggravé la marque en fin de rencontre grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, servi sur un plateau par Bradley Barcola (2-0, 90e+1). Un succès de patron de la part du PSG, qui se qualifie donc pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième année d’affilée. Les Parisiens affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich au prochain tour.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première projection de J.Neves dans la surface mais la défense des Reds reste vigilante.

3′ La frappe lointaine de Zaïre-Emery est détournée par la défense anglaise en corner.

4′ Sur le corner tiré à deux, Kvaratskhelia frappe de loin mais Mamardashvili capte en deux temps.

6′ Premier corner pour Liverpool. Isak est trouvé de la tête mais Safonov reste vigilant sur sa ligne.

7′ Grosse intensité dans ce début de rencontre.

9′ Lancé dans la profondeur, Zaïre-Emery voit Mamardashvili le devancer mais le ballon arrive sur Dembélé qui tente sa chance de loin. Le portier géorgien est bien revenu pour repousser du poing la tentative du Ballon d’Or.

12′ Après un gros pressing en début de match, Liverpool a reculé son bloc face à la maîtrise parisienne.

14′ Le centre de Kerkez est capté par Safonov. Mais belle défense d’Hakimi face au latéral des Reds.

16′ Safonov s’impose dans les airs sur un coup de pied arrêté de Liverpool.

17′ Après une touche rapidement jouée qui surprend la défense adverse, Kvara trouve J.Neves au second poteau, qui trouve ensuite Dembélé d’un geste aérien. Cependant, le Ballon d’Or ne cadre pas sa tentative devant Mamardashvili.

22′ Safonov s’interpose devant Isak, mais le Suédois était signalé en position de hors-jeu.

25′ Lancé dans la profondeur à droite, Dembélé trouve rapidement Doué à gauche. Dans la surface, le Français contrôle mais n’arrive pas à enchaîner face au retour de Frimpong.

29′ Coup dur pour Ekitike qui se blesse au tendon d’Achille en glissant. Le Français sort sur civière. Mohamed Salah prend sa place.

31′ QUEL ARRET DE SAFONOV. Sur un centre de Salah, Kerkez est trouvé au second poteau. Le Russe fait un arrêt sur sa ligne puis Marquinhos réalise un tacle héroïque pour contrer Van Dijk.

38′ Aïe aïe aïe, Nuno Mendes se met au sol et sort, remplacé par Lucas Hernandez.

42′ Trouvé astucieusement dans la surface par Dembélé, Vitinha tente un lob mais ça ne trompe pas Mamardashvili.

43′ Le centre fort d’Hakimi vers Dembélé est repoussé par Konaté.

44′ Après un ballon mal renvoyé par Mamardashvili, Dembélé tente une reprise en première intente au second poteau, mais ça trouve le petit filet extérieur.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause à Anfield (0-0). Les deux équipes n’ont pas marqué mais le match reste très ouvert.

46′ La seconde période débute avec deux changements à Liverpool. Isak et Frimpong cèdent leur place à Gakpo et Gomez.

48′ Liverpool met la pression en ce début de seconde période. Doué reste au sol après s’être cogné contre les panneaux publicitaires suite à un duel avec Szoboszlai.

49′ La frappe de loin de Gakpo est détournée par Safonov.

50′ Aïe, aïe, aïe, Doue reste au sol et va céder sa place à Barcola.

52′ Deuxième changement pour le PSG. Doué cède sa place à Barcola.

52′ Pacho défend bien face à Salah. Paris souffre depuis la reprise.

54′ Gravenberch percute balle au pied et n’est pas attaqué, mais sa frappe n’est pas cadrée.

57′ Kerkez ne cadre pas son tir sur un centre intelligent de Salah. Attention aux Parisiens de ne pas redonner espoir à Liverpool.

60′ Quel dommage, le PSG joue mal un trois contre trois. Dembélé est en position de hors-jeu sur la passe de Kvaratskhelia.

62′ Le PSG n’a pas encore tiré au but depuis le retour des vestiaires.

63′ La frappe de Gravenberch est captée par Safonov.

64′ Penalty pour Liverpool. Mac Allister se jette rapidement au sol après un contact avec Pacho.

65′ Penalty annulé après vérification des images. Une décision logique, tant le contact était très léger.

69′ Sur corner, Mac Allister ne cadre pas sa tête.

70′ L’incursion de Salah dans la surface est repoussée par la défense parisienne.

71′ La frappe du jeune Ngumoha est magnifiquement captée par Safonov.

72′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEE (0-1). Sur une sortie de balle bien construite, Dembélé est trouvé à l’entrée de la surface. Après avoir crocheté Mac Allister, le Ballon d’Or place une frappe dans le petit filet de Mamardashvili.

75′ Après un gros cafouillage dans la défense des Reds, Dembélé n’arrive pas à inscrire un doublé.

78′ Safonov repousse des poings un corner de Liverpool. Match patron du portier russe.

81′ Sur un contre, Dembélé entre sur son pied droit et tir mais la défense contre.

81′ Bon retour défensif de Marquinhos devant Jones dans la surface.

81′ Dernier changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Beraldo.

86′ Belle défense d’Hakimi devant Ngumoha.

87′ La frappe de Kerkez est captée par Safonov.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+1 BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DEMBELEEEE (2-0). Sur une action rapide, Barcola offre le ballon de but à Dembélé, seul au second poteau, qui trompe Mamardashvili.

90’+7 C’est terminé !!!!! Une équipe étonnante et solide du PSG s’impose 2-0 à Anfield (4-0 au score cumulé) et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Feuille de match Liverpool / Paris Saint-Germain

Quart de finale retour de la Ligue des champions – Stade : Anfield Road – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Daniele Bindoni et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marchetti – VAR : Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo – Buts : Dembélé (72e, 90e+1) Cartons : Mac Allister (45e+1), Konaté (85e)

Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Frimpong (Gomez, 46e, Ngumoha, 66e), Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (Jones, 74e) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike (Salah, 31e) – Isak (Gakpo, 46e) Remplaçants : Woodman, Misciur, Gomez (46e), Salah (31e), Chiesa, Jones (74e), Gakpo (46e), Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha (66e)

: Mamardashvili – Frimpong (Gomez, 46e, Ngumoha, 66e), Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (Jones, 74e) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike (Salah, 31e) – Isak (Gakpo, 46e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 38e) – Zaïre-Emery (Beraldo, 81e), Vitinha, J.Neves – Doué (Barcola, 52e), Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo (81e), Zabarnyi, L.Hernandez (38e), Lee, Dro Fernandez, Mayulu, G.Ramos, Barcola (52e), Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 38e) – Zaïre-Emery (Beraldo, 81e), Vitinha, J.Neves – Doué (Barcola, 52e), Dembélé, Kvaratskhelia