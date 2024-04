Ce mercredi soir, le PSG voulait prendre une option face au FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions avant le match retour le 16 avril. Dans un match animé, les Rouge & Bleu se sont inclinés (2-3).

Au Parc des Princes ce mercredi soir, le PSG avait à coeur d’offrir un beau spectacle à ses supporters, qui assistaient pour la première fois à un quart de finale de Ligue des champions depuis 2016. Et pour cette rencontre face au FC Barcelone, Luis Enrique avait comme souvent réservé des surprises dans son onze de départ avec les titularisations de Lee Kang-In et Marco Asensio.

Le résumé du match

En première période, le PSG est très bien rentré dans son match avec un bloc haut et en campant dans la surface du FC Barcelone. Mais, les Rouge & Bleu ont trop peu mis en danger Marc-André ter Stegen dans leurs temps forts, à l’image des frappes sans danger de Lee Kang-In (6′, 28′) et Marco Asensio (10′). En face, le club catalan a commencé à prendre de plus en plus confiance à l’image de Robert Lewandowski, dont les décrochages ont mis en grande difficulté Lucas Beraldo. Les Barcelonais se sont procurés les meilleures occasions des 45 premières minutes. Nuno Mendes a d’abord sauvé sur sa ligne une tête de Robert Lewandowski (20′) puis Gianluigi Donnarumma a détourné en corner une frappe lointaine de Raphinha (23′). Finalement, la punition est logiquement tombée pour les Parisiens. Sur un centre de Lamine Yamal, Raphinha a profité d’une erreur du portier parisien pour transformer le cadeau au second poteau (0-1, 37′). Si, les Parisiens ont tenté de se réveiller en fin de première période, ils sont rentrés aux vestiaires avec un avantage pour les Catalans (0-1).

En début de seconde période, le PSG a complètement renversé le match en deux minutes. Sur une mauvaise relance de la défense barcelonaise, Ousmane Dembélé a égalisé d’une frappe puissante sous la transversale de Marc-André ter Stegen (1-1, 48′). Dans la foulée, Vitinha, sur un bon service de Fabian Ruiz, a donné l’avantage aux Rouge & Bleu (2-1, 51′). Et alors que les Parisiens avaient la balle du 3-1 avec une frappe de Bradley Barcola détournée sur la transversale par le portier catalan (55′), les changements de Xavi ont fait du bien au club catalan en difficulté jusque-là. Dès son entrée en jeu, Pedri a adressé un merveilleux ballon à Raphinha, qui a inscrit un doublé (2-2, 62′). Si Ousmane Dembélé a trouvé le poteau (74′), c’est finalement le FC Barcelone qui a repris l’avantage dans cette rencontre. Entré quelques minutes plus tôt, Andreas Christensen a repris d’une tête victorieuse un corner (2-3, 77′). Une première défaite pour les Rouge & Bleu depuis le 7 novembre. Les joueurs de Luis Enrique devront renverser cette situation le 16 avril prochain à Barcelone.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

1′ On rappelle que onze joueurs sont sous la menace d’une suspension pour le match retour en cas d’avertissement. Lucas Hernandez, Skriniar Ugarte au PSG et Araujo, De Jong, Christensen, Sergi Roberto, Ferran Torres, Yamal, Joao Felix et Lewandoswki côté barcelonais.

3′ Le PSG est très présent dans le camp barcelonais en ce début de rencontre.

5′ Première situation pour le PSG. Trouvé par Nuno Mendes dans la surface, Mbappé contrôle le ballon et frappe rapidement mais ce n’est pas cadrée.

5′ Excellente sortie de Donnarumma à l’extérieur de sa surface pour couper devant Raphinha. Très belle intervention du portier parisien.

6′ La première frappe cadrée du match est pour le PSG et Kang-In Lee, mais sans danger pour ter Stegen.

10′ Cette fois-ci c’est Asensio qui tente une frappe enroulée, mais ter Stegen a bien anticipé et capte le ballon.

17′ Beraldo est pour le moment en difficulté dans son duel avec Lewandowski.

18′ Petit festival de Nuno Mendes dans la surface barcelonaise. Araujo revient pour contrer la frappe du Portugais.

20′ Grosse frayeur pour le PSG. Donnarumma se manque sur une sortie aérienne sur corner. Lewandowski prend le meilleur dans les airs mais Nuno Mendes sauve devant la ligne.

23′ Frappe lointaine de Raphinha, Donnarumma détourne en corner.

28′ La frappe de Lee Kang-In est repoussée des deux poings par ter Stegen.

31′ Belle défense de Marquinhos pour couper une passe en profondeur en direction de Raphinha.

34′ Carton jaune pour Sergi Roberto après avoir stoppé Asensio qui partait en contre. Il sera suspendu pour le match retour.

37′ Le FC BARCELONE OUVRE LE SCORE PAR RAPHINHA (0-1). Sur un centre de Yamal, Donnarumma se manque dans sa sortie. Le Brésilien en profite au second poteau et marque dans le but vide. Au début de l’action, Beraldo s’était une nouvelle fois aspiré par Lewandowski.

38′ Cela pendait au nez du PSG, trop fébrile depuis plusieurs minutes.

42′ Dembélé se manque dans sa passe après avoir récupéré haut le ballon.

43′ Belle défense de Beraldo devant Yamal. Cela va faire du bien au Brésilien.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes. Trop fébrile à l’image de Beraldo et Donnarumma, le PSG est mené à la pause sur un but de Raphinha (0-1).

46′ La seconde période débute avec un changement côté parisiens. Asensio cède sa place à Barcola.

46′ À noter que Barcola évolue sur le côté droit.

47′ Après une belle élimination sur son contrôle au milieu de terrain, Vitinha progresse balle au pied et se sert des appels de ses coéquipiers pour armer une frappe. Ce n’est pas cadrée.

48′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT DE DEMBELE (1-1). Sur un centre de Mbappé, Araujo dégage mal le ballon, qui revient sur Dembélé. Le numéro 10 du PSG crochète De Jong et arme une frappe superpuissante sous la barre de ter Stegen.

51′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (2-1). Dans la foulée, Vitinha donne l’avantage au PSG. Lancé dans la surface sur une passe de Ruiz, Vitinha trompe ter Stegen d’une frappe bien placée.

52′ Les Parisiens doivent rester concentrés dans les minutes qui suivent. Trouvé sur un centre, Lewandowski manque sa tête.

55′ Le PSG est en feu. Sur un contre rapide, Barcola se présente devant ter Stegen et le portier détourne la frappe sur sa transversale.

58′ Les Rouge & Bleu sont métamorphosés. Les Barcelonais n’y arrivent plus.

59′ Contact entre Lee et Cancelo dans la surface. Pas de penalty.

60′ Deuxième changement au PSG. Lee cède sa place à Zaïre-Emery.

61′ Côté Barcelonais, Yamal et Sergi Roberto cèdent leur place à Felix et Pedri.

62′ Egalisation du FC Barcelone avec un doublé de Raphinha (2-2). Sur un excellent ballon de Pedri par dessus la défense, Raphinha trompe parfaitement Donnarumma d’une reprise.

65′ Carton jaune pour Vitinha pour un pied haut sur Joao Felix. Le Portugais n’était pas sous la menace d’une suspension.

70′ Donnarumma se couche bien sur un coup franc de Raphinha.

70′ Quel retour d’Araujo devant Barcola, qui a bien été lancé par Vitinha.

74′ La frappe lointaine de Joao Felix sans danger pour Donnarumma.

74′ Dembélé trouve le poteau !!! Sur une belle passe de Vitinha, le Français ouvre bien son pied mais sa frappe touche le poteau extérieur de ter Stegen.

75′ Deux changement au FC Barcelone. De Jong et Raphinha cèdent leur place à Christensen et Ferran Torres.

76′ Très belle défense de Nuno Mendes devant Lewandowski.

77′ BUT DU FC BARCELONE (2-3). Sur un corner, Christensen prend le meilleur dans les airs sur Zaire-Emery et trompe Donnarumma. Encore une fois, un remplaçant barcelonais fait mal aux Parisiens.

82′ Carton jaune pour Cubarsi par une faute d’anti-jeu sur Barcola.

85′ Nouveau changement à Barcelone. Gündogan cède sa place à Fermin.

85′ Changement au PSG. Ramos prend la place de Ruiz.

88′ Carton jaune pour Christensen pour une faute sur Zaïre-Emery. Il sera suspendu pour le match retour.

88′ Carton jaune pour Beraldo. Fermin reçoit aussi un jaune pour contestation.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Après avoir renversé le match en début de seconde période, le PSG a fini par tomber à domicile face au FC Barcelone (2-3) après une série de 27 matches sans défaite toutes compétitions. Le match retour aura lieu à Barcelone le 16 avril prochain.

Feuille de match PSG / FC Barcelone

Quarts de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Stuart Attwell et David Coote – Buts : Raphinha (37′, 62′), Dembélé (48′), Vitinha (51′), Christensen (76′) – Cartons : Sergi Roberto (34′), Vitinha (65′), Cubarsi (82′), Christensen (88′), Beraldo (88′), Fermin (88′)