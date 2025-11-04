LdC – Le PSG s’incline face au Bayern Munich (1-2) et perd sur blessure Hakimi et Dembélé

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich s’affrontaient dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Un choc de titans se déroulait ce mardi soir au Parc des Princes. Premier du classement général de Ligue des champions, le PSG avait pour ambition d’être la première formation à faire tomber le Bayern Munich cette saison, auteur d’un sans-faute jusque-là (15 victoires en 15 matchs). Pour réussir cela, Luis Enrique avait décidé d’aligner sa meilleure équipe possible avec les retours de Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé dans le onze de départ.

Le résumé du match

Dans une première période intense, le Bayern Munich a rapidement pris les commandes. Sur une perte de balle dans le rond central, Michael Olise est parfaitement trouvé dans le dos de la défense parisienne sur une belle déviation de Serge Gnarby. Le Français a buté sur Lucas Chevalier mais Luis Diaz a bien suivi pour refroidir le Parc des Princes (0-1, 4e). Dans le dur, les Parisiens ont grandement souffert face à l’intensité bavaroise. Les joueurs de Luis Enrique ont pensé égaliser dans l’un de leurs rares temps forts mais Ousmane Dembélé a été signalé en position de hors-jeu (22e). Et mauvaise nouvelle pour le Français, qui est sorti sur une blessure dans la foulée, remplacé par Lee Kang-In. Pour contourner cette intensité adverse, le PSG a tenté de servir ses attaquants dans la profondeur, mais Bradley Barcola a buté sur Manuel Neuer (30e). Par la suite, le Bayern Munich a décidé d’accélérer. Si Serge Gnabry n’a pas été en réussite sur sa frappe qui a touché les deux poteaux, Luis Diaz a été l’homme de cette première période. Profitant d’une grosse erreur de Marquinhos, le Colombien n’a pas gâché ce cadeau pour s’offrir un doublé (0-2, 32e). Avant la pause, les Parisiens n’étaient pas loin de la correctionnelle avec une action d’école non conclue par Joshua Kimmich (45’+1). Et cette première période s’est terminée de la pire des manières pour les Rouge & Bleu. Sur un gros tacle par derrière de Luiz Diaz, Achraf Hakimi, touché à la cheville, a quitté ses partenaires en larmes. Après vérification des images, l’attaquant colombien a été logiquement exclu (45+7). Un premier acte très compliquée pour le PSG, complètement dépassé et qui a vu deux de ses cadres sortir sur blessure (Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé).

En supériorité numérique dans ce second acte, les Parisiens ont poussé pour réduire la marque. Malgré une possession largement en leur faveur, les joueurs de Luis Enrique n’arrivaient pas à se montrer dangereux face à des Bavarois qui gagnaient du temps. Et pour changer cela, João Neves et Gonçalo Ramos ont fait leur entrée en jeu. Et le milieu portugais a redonné espoir à sa formation huit minutes après apparition sur la pelouse. Sur un centre de Lee Kang-In, le. numéro 87 parisien a parfaitement repris de volée pour tromper Manuel Neuer (1-2, 73e). Un but qui a réveillé les Rouge & Bleu et le Parc des Princes qui ont poussé pour égaliser. João Neves était proche d’un doublé sur une tête (81e) et Warren Zaïre-Emery a buté sur le portier allemand (78e). Malgré plusieurs tentatives, le PSG s’incline face au Bayern Munich (1-2) et connait sa première défaite en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern Munich. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que Kvaratskehelia occupe le couloir gauche de l’attaque et Barcola le côté droit.

3′ Grosse intensité dans ce début de match de la part des deux équipes.

4′ Ouverture du score du Bayern Munich par Diaz (0-1). Trouvé dans le dos de la défense, Olise se présente face à Chevalier mais le gardien parisien remporte son duel. Le ballon revient sur Diaz qui ne manque pas cette chance.

7′ Bonne intervention de Nuno Mendes dans la surface devant Laimer.

10′ Le Bayern Munich met un gros impact et gêne considérablement les Parisiens en ce début de match.

13′ Bon pressing de Barcola sur Tah. Cela permet de faire remonter le bloc parisien.

14′ Après un beau geste technique pour éliminer Stanisic dans le rond central, Barcola progresse dans son couloir droit mais son centre est dégagé.

15′ Le PSG va mieux depuis quelques minutes.

17′ Suite à une erreur de relance de Barcola, la frappe contrée de Pavlovic a failli tromper Chevalier à contre-pied.

20′ Le Bayern a remis le pied sur le ballon.

22′ Dembélé pensait égaliser pour le PSG mais le numéro 10 parisien est signalé en position de hors-jeu sur le centre-tir de F.Ruiz.

25′ Dembélé boite et va certainement laisser sa place à Lee Kang-In.

26′ Premier changement pour le PSG. Dembélé, touché, cède sa place à Lee. Le Français rentre directement aux vestiaires.

30′ Servi parfaitement dans la profondeur, Barcola réussit son contrôle mais bute sur Neuer.

31′ Le PSG est chanceux avec un double poteau de Gnabry !!!

32′ AÏE AÏE AÏE. Le doublé de Diaz (0-2). Le Colombien profite d’une grosse erreur de Marquinhos pour tromper sans trembler Chevalier.

34′ La frappe enroulée de Lee passe au-dessus.

40′ Il y avait le feu dans la surface parisienne. Le Bayern était proche du troisième but mais Zaïre-Emery dégage en catastrophe.

43′ Trouvé à l’entrée de la surface par Hakimi, F.Ruiz ne cadre pas sa frappe.

45′ Le but de Stanisic est logiquement refusé pour hors-jeu.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+1 Le PSG proche de la correctionnelle après une action d’école du Bayern. Mais Kimmich croise trop son tir. Heureusement pour les Rouge & Bleu, en grande difficulté.

45’+3 Très grosse faute de Diaz sur Hakimi. Le Colombien a réalisé un tacle par derrière et reçoit simplement un carton jaune. Le VAR doit intervenir !!!

45’+4 Hakimi souffre énormément et va céder sa place. Le Marocain est en larmes.

45’+5 CARTON ROUGE POUR DIAZ APRES INTERVENTION DU VAR.

45’+7 Changement pour le PSG. Mayulu prend la place d’Hakimi.

45’+8 Chevalier repousse un tir puissant de Kane.

45’+9 C’est la pause au Parc des Princes (0-2). Complètement dominé, le PSG est mené par le Bayern sur un doublé de Diaz. Le Colombien a été exclu après un gros tacle sur Hakimi, sorti sur blessure. Dembélé était déjà sorti prématurément avant cela.

46′ La seconde période débute avec on l’espère d’autres intentions du PSG, qui évolue en supériorité numérique.

48′ Les Parisiens se montrent plus entreprenants dans ces premières minutes.

49′ Trouvé sur corner, Kvaratskhelia ne cadre pas sa tête, normal le ballon a été dévié par Kane. Mais pas de corner…

49′ Les Bavarois tentent déjà de gagner du temps et Neuer récolte un carton jaune.

54′ Bien trouvé sur un centre de Nuno Mendes, Barcola manque sa reprise.

59′ Les Bavarois comptent gagner du temps dès que possible.

62′ Après une grosse action individuelle, Olise manque de puissance pour cadrer son tir.

65′ Malgré une large possession (85%) Le PSG ne se montre pas dangereux. J.Neves et G.Ramos vont faire leur entrée pour dynamiser tout cela.

65′ Trouvé sur un superbe ballon de Vitinha, Kvaratskhelia cadre mais sans danger pour Neuer.

66′ Double changement pour le PSG. Barcola et F.Ruiz cèdent leur place à G.Ramos et J.Neves.

68′ La frappe puissante de Vitinha est repoussée des deux poings par Neuer.

69′ Sur un contre, Stanisic sert Olise dont le tir est capté par Chevalier.

70′ La frappe enroulée de Lee est sans danger pour Neuer.

71′ Le PSG enchaîne les centres depuis l’entrée de G.Ramos. Mais sans réussite pour le moment.

73′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE JOAO NEVESSSSS (1-2). Sur un centre de Lee, J.Neves reprend parfaitement au second poteau pour tromper Neuer d’une belle reprise de volée.

75′ La frappe lointaine de Vitinha est captée par Neuer. Le PSG reprend espoir avec ce but.

78′ Parfaitement servi par Lee dans la surface, Zaïre-Emery bute sur Neuer.

81′ Neves proche du doublé. Sur un nouveau centre parfait de Lee, la tête du Portugais passe juste à côté du poteau de Neuer, complètement battu.

84′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute évitable sur Kimmich.

86′ La frappe enroulée de Vitinha est captée par Neuer. Il y a la place pour égaliser !!!

87′ Neuer reste vigilant sur une frappe de Kvaratskhelia.

89′ Après une longue séquence de possession, la frappe enroulée de Lee passe à côté du but de Neuer.

90′ Seulement cinq minutes de temps additionnel.

90’+3 Sur un centre de Lee, Laimer dégage en catastrophe devant Nuno Mendes.

90’+5 Le dernier corner de Lee est repoussé.

90’+6 C’est terminé avec une défaite du PSG au Parc des Princes face au Bayern (1-2). Après une première période compliquée, les Parisiens, en supériorité numérique, ont poussé pour arracher le point du match nul mais en vain. La première défaite des Rouge & Bleu en Ligue des champions cette saison.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Stefano Alassio et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marcenaro – VAR : Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo – Buts : Diaz (4e, 32e), J.Neves (73e) – Cartons : Diaz (45’+7, rouge), Bischof (48e), Neuer (49e), Stanisic (84e), Nuno Mendes (84e).

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45’+7), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz (J.Neves, 66e) – Kvaratskhelia, Dembélé (Lee, 26e), Barcola (G.Ramos, 66e) Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos (66e), Lee (26e), L.Hernandez, Mayulu (45’+7), Ndjantou, Mbaye, J.Neves (66e).

Le XI du Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim, 80e), Gnabry (Bischof, 46e), Diaz – Kane (Goretzka, 88e) Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim (80e), Goretzka (88e), Jackson, Bischof (46e), Guerreiro, Boey, Karl

: Neuer (c) – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim, 80e), Gnabry (Bischof, 46e), Diaz – Kane (Goretzka, 88e)