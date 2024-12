Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, le RB Salzbourg ne s’est pas rassuré en championnat avant la réception des Rouge & Bleu.

Tout comme le PSG, le RB Salzbourg traverse une période compliquée. Également hors des places qualificatives pour les barrages de la Ligue des champions (32e place sur 36), le club autrichien n’y arrive pas non plus en championnat. Opposé au Rapid Vienne ce samedi après-midi, le club de la galaxie Red Bull n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2).

Les hommes de Pepijn Lijnders avaient pourtant mené à deux reprises dans cette rencontre grâce à Nicolas Capaldo (34e) et Nene Dorgeles (56e), mais ils ont été à chaque fois repris au score. Le RB Salzbourg aurait même pu perdre cette rencontre si le VAR n’avait pas refusé un but du Rapid. À noter la titularisation de l’ancien Parisien, Joane Gadou. Le Titi a permis à certains cadres de souffler mais n’affrontera pas son ancien club, lui qui est utilisé en Youth League depuis le début de saison. Avec ce résultat nul, le club basé à Wals-Siezenheim se positionne à la 5e place de la Bundesliga autrichienne, à 13 points du leader Sturm Graz (36 pts, un match en plus). Nouvelle preuve du déclassement récent de la formation du groupe Red Bull, vice-championne d’Autriche la saison passée et qui a été sacrée dix fois sur les onze dernières années.

Le PSG rencontrera donc un adversaire dans le dur depuis le début de saison. En Ligue des champions, le RB Salzbourg possède un bilan d’une victoire et quatre défaites avec notamment des gros revers face au Sparta Prague (3-0), le Stade Brestois (0-4) et le Bayer Leverkusen (5-0). Toutes compétitions confondues, les Autrichiens restent sur une seule victoire sur leurs six derniers matches.