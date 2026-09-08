LDC – Le retour de l’attaque type du PSG contre Bratislava ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Le PSG va remettre son titre de champion d’Europe en titre dès demain avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Alessandro Longoni devrait être absent. Le gardien italien a en effet ressenti une gêne au quadriceps lors d’un match disputé avec l’équipe Espoirs du PSG la semaine passée. Pour bien lancer sa saison européenne, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

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Nuno Mendes de retour dans le onze

Dans les buts, pas de surprise avec une titularisation de Matvey Safonov malgré sa prestation mitigée contre l’AS Monaco. En défense, Achraf Hakimi devrait être titulaire dans le couloir droit, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale et Nuno Mendes, de retour de suspension, dans le couloir gauche. Pour Le Parisien, Luis Enrique devrait aligner Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabián Ruiz. Enfin, le coach du PSG pourrait aligner l’attaque type pour la première fois de la saison. Désiré Doué dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en pointe et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.