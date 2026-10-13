LDC – Le retour de l’équipe type pour le PSG contre City ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Senny Mayulu et Alessandro Longoni, blessés, manquent à l’appel. Pour cette rencontre contre les Cityzens, le coach espagnol aura donc l’embarras du choix pour former son onze de départ. Et il devrait choisir d’aligner son équipe type, selon Le Parisien.

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Une attaque Doué, Dembélé, Kvaratskhelia ?

Dans les buts, pas de surprise avec Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait aligner le trio, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves. Pour l’attaque, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus selon le quotidien francilien. Auteur d’un très bon début de saison, Ferran Torres devrait commencer la rencontre contre son ancienne équipe sur le banc (2020- décembre 2021, 43 matches, 16 buts) . C’est Ousmane Dembélé, de retour après avoir été laissé au repos contre Le Mans, qui devrait être titulaire en pointe de l’attaque. Il serait associé à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

La composition probable du PSG contre Manchester City selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.