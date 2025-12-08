LdC – Le retour de Nuno Mendes espéré pour Athletic Bilbao / PSG

Absent lors des deux derniers matchs du PSG, Nuno Mendes pourrait faire son retour pour le match de Ligue des champions face à l’Athletic Bilbao.

Qui évoluera sur le côté gauche de la défense du PSG face à l’Athletic Bilbao ce mercredi (21h sur Canal Plus) pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions ? Pour cette rencontre face au club basque, Luis Enrique devra à coup sûr composer sans Lucas Hernandez.

Trois options en cas de forfait de Nuno Mendes

Auteur d’un coup de coude sur Xavi Simons lors de la large victoire face à Tottenham (5-3), l’international français manquera la fin de la phase de ligue des Rouge & Bleu. En effet, dans sa décision rendue le 3 décembre dernier, l’UEFA a sanctionné le défenseur parisien de trois matchs pour « agression sur un autre joueur. » Il manquera donc le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mais également les rencontres contre le Sporting Portugal (20 janvier) et Newcastle (28 janvier), à moins que le PSG fasse appel pour réduire la sanction de son numéro 21.

Déjà absent face au Stade Rennais, Lucas Beraldo se dirige vers un forfait en raison d’une blessure à la cheville, rapporte L’Equipe. Et quid de Nuno Mendes ? Après avoir profité de la trêve internationale de novembre pour soigner une entorse du genou, l’international portugais a enchaîné deux titularisations de suite (Le Havre et Tottenham) avant de céder sa place à la pause face aux Spurs en raison d’une gêne. Après avoir raté deux rencontres (AS Monaco et Stade Rennais), le retour du latéral gauche parisien est espéré pour ce mercredi face à Bilbao, précise le quotidien sportif. La présence de Nuno Mendes à San Mamés ne semble pas totalement exclue : « On a deux jours pour voir ses sensations », explique-t-on en interne.

Et en cas de forfait du Portugais, trois options pourraient s’offrir à Luis Enrique pour dépanner au poste de latéral gauche, d’après L’Equipe. João Neves, qui s’était déjà mis en évidence la saison passée à ce poste face à l’AS Monaco (4-2), Warren Zaïre-Emery qui avait dépanné une dizaine de minutes à Leverkusen (7-2) et Willian Pacho. Face à Toulouse (3-6) en début de saison, l’Equatorien avait fait forte impression à ce poste pendant 45 minutes. « Son profil (défensif) colle davantage à celui d’un Lucas Hernandez qu’à celui de Nuno Mendes. Mais il faisait déjà partie des solutions envisagées par le staff l’été dernier lors de la construction de l’effectif parisien. » Ce choix impliquerait une titularisation d’Illia Zabarnyi en charnière centrale.